Lý Lan Địch đẹp phát sáng trong phim mới: Đang khóc hay vừa ngủ dậy vẫn lung linh

HHTO - Thật không ngờ Lý Lan Địch lại đẹp đến nhường này trong phim "Khách Thập Luyến Ca", mỗi khoảnh khắc đều như phát sáng khiến khán giả xuýt xoa.

Trong số các tiểu hoa lứa 95, Lý Lan Địch không phải là gương mặt nổi trội cả về nhan sắc lẫn danh tiếng. Cô kém sức hút đáng kể so với Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Ngu Thư Hân, cũng không xinh đẹp hút hồn như Vương Sở Nhiên, Mạnh Tử Nghĩa. Thậm chi mới đây, Lý Lan Địch còn vướng tin đồn sự nghiệp nguội lạnh, cả năm rồi không nhận được lời mời đóng phim nào.

Khi phim Khách Thập Luyến Ca mà cô đóng vai chính lên sóng, mọi người không quá chú ý. Bởi đây là phim ngắn 8 tập với nội dung khá đơn giản, không kịch tính cao trào, bối cảnh xoay quanh khu thành cổ Khách Thập ở vùng biên giới xa xôi. Hạ Tư lớn lên ở Khách Thập, nhưng quyết tâm tìm kiếm cơ hội đổi đời ở Thượng Hải. Mãi không thành công nơi thành phố phồn hoa, Hạ Tư quyết định về quê hương, cùng bạn bè gây dựng lại một quán trọ cũ kỹ nhằm lôi kéo khách du lịch, phát triển thành cổ đẹp đẽ mà ít người lui tới.

Khách Thập Luyến Ca thiên về dạng phim chữa lành với những khung hình bình dị nhưng vẫn nên thơ, các nhân vật ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng. Và chẳng ngờ Lý Lan Địch lại khoe được nhan sắc xao xuyến lòng người trong bộ phim chẳng có gì cầu kỳ này.

Trong một cảnh quay Hạ Tư tỉnh dậy trong căn phòng đang ngập tràn ánh bình minh xuyên qua khung cửa gỗ cũ kỹ, những vệt nắng vàng chiếu lên mái tóc khiến cô như tỏa sáng. Đã có nhiều nữ diễn viên sử dụng hiệu ứng ánh sáng này, nhưng Lý Lan Địch vẫn gây được ấn tượng mạnh nhờ cảm giác hết sức chân thực khi mái tóc vẫn bù xù, gương mặt ngái ngủ mà vẫn tỏa ra sức hấp dẫn.

Trong một cảnh quay khác, Hạ Tư mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn ngập trong nỗi buồn vì nhớ lại những trắc trở đã qua. Khoảnh khắc “miệng cười nhưng mắt khóc” không hề dễ diễn tả nhưng Lý Lan Địch lại thể hiện rất tốt. Nhiều khán giả đã công nhận xem cảnh này mà thấy nao nao buồn và chỉ muốn chạy tới an ủi nhân vật.