Vụ nữ sinh bị chủ shop thời trang hành hung: Shop treo biển thông báo nhượng cửa hàng

HHT - Liên quan đến vụ chủ shop thời trang ở Thanh Hoá đánh đập nữ sinh trộm đồ, hiện tại shop này đã đóng cửa và treo biển thông báo sang nhượng cửa hàng.

Trước đó, vụ nữ sinh 17 tuổi bị chủ shop Mai Hường ở Thanh Hoá hành hung dã man vì trộm chiếc váy có giá 160K tại cửa hàng đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc trên, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp lại cửa hàng thời trang Mai Hường ở thời điểm hiện tại. Trái ngược với cảnh buôn bán sầm uất, nhộn nhịp dịp cuối năm thì cửa hàng thời trang này hiện tại đã đóng cửa. Ngoài ra, trên mặt tiền tầng 2 của shop có treo biển thông báo "nhượng cửa hàng".

Trước đó vào tối 3/12/2021, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip một nữ sinh khóc lóc van xin chủ shop thời trang đừng đánh mình. Theo chia sẻ của người đăng bài thì bạn nữ trong clip bị bắt quả tang ăn trộm chiếc váy có giá 160K tại shop, và người được cho là chủ shop sau đó đã thẳng tay kéo áo, thậm chí có hành động dùng kéo cắt áo ngực của nữ sinh.

Trong clip, mặc cho bạn nữ này khóc lóc xin tha thứ nhưng người được cho là chủ shop không bỏ qua. Đáng nói sau đó, người được cho là chủ shop còn gọi một người đàn ông được cho là bảo vệ của cửa hàng giữ tay thiếu nữ khiến cô bạn sợ hãi khóc thét.

Ngay sau khi clip này lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 4/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (sinh năm 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội Làm nhục người khác và tội Cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an chưa áp dụng Lệnh bắt tạm giam với trường hợp này.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (sinh năm 1990, chồng của Hường) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, shop Mai Hường có địa chỉ số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa bị cơ quan công an thu giữ toàn bộ hàng hóa gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa (khoảng 5 tấn) của cửa hàng đã được lực lượng công an đưa lên xe tải chở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Nguồn tin từ Chi cục Thuế TP Thanh Hóa - Đông Sơn cho biết, shop Mai Hường đăng ký kinh doanh từ tháng 2/2017, theo hình thức hộ gia đình.