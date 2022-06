Vừa thua kiện mà Amber Heard lại nói chồng cũ bạo lực, Johnny Depp có thể kiện tiếp không?

HHT - Sáng 15/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đội hình “Tiếp sức mùa thi”, tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THPT Nguyễn Khuyến tỉnh Nam Định.

HHT - Nhiều hoạt động an sinh xã hội của cụm Đoàn Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế do Trung ương Đoàn chủ trì đã có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, hiệu quả tại đảo xanh, đảo thanh niên Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị.