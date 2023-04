Vui nổ trời cùng bộ trò chơi Lớp Học Mật Ngữ “Ú Òa - Ai Vậy Ta?”

HHT - Bất chấp việc bị rò rỉ toàn bộ trước đó, album “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” của Lana Del Rey vẫn gây bất ngờ với người hâm mộ bởi những điều "sầu nữ làng nhạc US&UK" chưa-từng-làm.