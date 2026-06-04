Xác minh vụ du khách kể chuyện "tâm linh" ở Ninh Bình: Cụ thể là xác minh vấn đề gì?

HHTO - Sau khi câu chuyện về trải nghiệm được cho là "kỳ lạ" của một du khách tại Ninh Bình lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi: Công an đang xác minh điều gì? Liệu đây có phải là việc kiểm chứng các yếu tố tâm linh hay không?

Từ một bài đăng cá nhân thành câu chuyện gây tranh cãi

Những ngày qua, bài đăng chia sẻ trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình của một du khách đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, xuất hiện trên nhiều hội nhóm và nền tảng khác nhau, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều.

Ban đầu, đây chỉ là trải nghiệm cá nhân được người trong cuộc kể lại. Tuy nhiên, khi nội dung đạt lượng tiếp cận rất lớn, thu hút hàng triệu lượt xem và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi, câu chuyện không còn đơn thuần mang tính cá nhân.

Đặc biệt, nhiều chi tiết trong bài viết gắn với một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình, khiến không ít người lo ngại những thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm đến và hoạt động du lịch địa phương.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, đơn vị đã giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguồn gốc, nội dung và mức độ ảnh hưởng của thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Công an không xác minh chuyện tâm linh

Việc cơ quan chức năng vào cuộc không đồng nghĩa với việc đi điều tra các yếu tố siêu nhiên hay kiểm chứng chuyện "tâm linh" có thật hay không. Thực tế, nội dung xác minh chủ yếu liên quan đến những tình tiết có thể kiểm chứng bằng chứng cứ và dữ liệu thực tế.

Cơ quan chức năng có thể làm rõ việc người đăng bài có thực sự đến Ninh Bình trong khoảng thời gian được nhắc tới hay không; có lưu trú tại homestay được đề cập hay không; hành trình di chuyển có đúng như nội dung bài viết mô tả hay không...

Ngoài ra, các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện như tài xế xe công nghệ, người lái đò hoặc những người liên quan khác cũng có thể được xác minh để đối chiếu thông tin. Hình ảnh từ camera tại các khu vực được nhắc đến, dữ liệu lưu trú hoặc các thông tin khách quan khác cũng có thể được sử dụng để làm rõ diễn biến sự việc.

Nói cách khác, cơ quan chức năng đang xác minh những gì có thể chứng minh được bằng chứng cứ thực tế, chứ không phải xác minh các yếu tố tâm linh.

Ninh Bình là điểm đến được nhiều du khách phía Bắc yêu thích. (Ảnh: Motogo)

Mục đích là làm rõ tính xác thực của thông tin đang lan truyền

Trong thời đại mạng xã hội, một bài đăng cá nhân hoàn toàn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới dư luận chỉ sau vài giờ lan truyền. Nếu nội dung được chia sẻ chứa thông tin sai lệch, bị thổi phồng hoặc có những chi tiết không chính xác, hậu quả không chỉ dừng lại ở các cuộc tranh luận trên mạng mà còn có thể tác động tới uy tín của cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch của địa phương.

Việc xác minh trong trường hợp này cần được hiểu là hoạt động làm rõ tính xác thực của thông tin đang lan truyền, xác định những chi tiết nào là sự thật, những chi tiết nào chưa có căn cứ hoặc có dấu hiệu bị hiểu sai trong quá trình chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách tiếp cận cần thiết trước những câu chuyện gây chú ý trên không gian mạng. Bởi điều cần được kiểm chứng không phải là các yếu tố huyền bí, mà là mức độ chính xác của thông tin đang tác động đến dư luận và nhận thức của công chúng về một điểm đến du lịch nổi tiếng.