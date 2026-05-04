Sự cố flyboard ở Ninh Bình: Khách hàng chi tiền triệu để trải nghiệm hoạt động

HHTO - Một sự cố xảy ra trong quá trình trải nghiệm flyboard tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, Ninh Bình) khiến một vận động viên bị ngạt nước, phải nhập viện cấp cứu.

Vận động viên gặp sự cố khi đang biểu diễn cùng du khách

Theo thông tin ban đầu, vận động viên Phạm Trường Anh (42 tuổi) đang điều khiển thiết bị flyboard, chở theo một nữ du khách bay trên mặt nước thì bất ngờ thiết bị gặp trục trặc.

Cả hai sau đó rơi xuống nước trong trạng thái mất kiểm soát. Nữ du khách sau vài phút hoảng loạn đã tự nổi lên và bơi được vào bờ an toàn.

Trong khi đó, nam vận động viên Trường Anh bị chìm lâu hơn do cơ thể vẫn gắn chặt với thiết bị bay có trọng lượng lớn, khiến việc thoát ra gặp khó khăn.

Du khách cùng vận động viên gặp nạn khi trải nghiệm flyboard tại Ninh Bình.

May mắn được cứu kịp thời

Thời điểm xảy ra vụ việc, khi nghe tiếng tri hô, nhiều người quanh khu vực này đã nhanh chóng bơi ra hỗ trợ, đưa nạn nhân lên xuồng máy.

Khi đó, nam vận động viên trong tình trạng bất tỉnh, có dấu hiệu ngạt nước. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa nạn nhân lên bờ, vận chuyển bằng ô tô đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để cấp cứu.

May mắn, sau đó anh Trường Anh đã tỉnh lại, sức khỏe ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Lãnh đạo phường Hoa Lư xác nhận vụ việc, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do động cơ thiết bị gặp trục trặc kỹ thuật.

Hoạt động cứu hộ đã diễn ra kịp thời.

Tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn

Sau sự cố, toàn bộ hoạt động biểu diễn và trải nghiệm flyboard tại khu vực Hoa Lư đã tạm dừng để kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn. Được biết, khách hàng cần chi ra số tiền khoảng 1,7 triệu đồng/ người với 10 phút trải nghiệm hoạt động này, kèm theo vận động viên bay cùng.

Trước đó, từ ngày 30/4 đến 2/5, hoạt động trình diễn flyboard lần đầu được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch phố cổ Hoa Lư), thu hút đông đảo người dân và du khách. Đến sáng 3/5, đơn vị tổ chức di chuyển sang hồ núi Lớ, cách đó khoảng 1 km để tiếp tục biểu diễn và cho du khách trải nghiệm thì xảy ra sự cố.

Theo chính quyền địa phương, hoạt động này đã được cấp phép đầy đủ theo quy định.