Xót xa khi tận 2 năm sau khi qua đời, “Hoàng tử nụ cười” Haruma Miura mới được an táng

HHT - Khó ai ngờ được rằng mười lăm năm sau ngày Koizora (Bầu Trời Tình Yêu) được yêu thích toàn châu Á, đưa hai diễn viên chính trở thành những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, Aragaki Yui vẫn là nữ thần quốc dân của xứ hoa anh đào, nhưng Haruma Miura đã mãi mãi ra đi.

Ngày 18/7/2020 là một ngày buồn không chỉ với riêng showbiz Nhật Bản mà với tất cả những ai yêu mến nam diễn viên Haruma Miura. Ngày đó, Haruma Miura đã mãi mãi ở lại tuổi 30. Nam diễn viên đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình tại nhà riêng.

Điều khiến những ai yêu mến Haruma Miura càng thêm đau xót là 5 tháng sau khi nam diễn viên qua đời, anh vẫn chưa thể được chôn cất, bởi tro cốt của anh đã mất tích. Sau đó, được biết rằng vì bố mẹ của Haruma Miura không thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản anh để lại nên tro cốt của nam diễn viên đã bị đem giấu đi.

Tìm hiểu về tuổi ấu thơ của Haruma Miura, người ta không khỏi chạnh lòng khi nhận ra có lẽ ngay từ khi còn nhỏ nam diễn viên đã không có được sự chăm sóc, bảo bọc của bố mẹ. Khi Haruma Miura còn rất nhỏ, bố mẹ anh đã ly hôn, và cũng ngay sau đó họ đều tái hôn.

Theo mong muốn của mẹ, Haruma Miura đã tham gia nhóm kịch thiếu nhi vào năm 4 tuổi và ra mắt vào năm 7 tuổi. Năm 14 tuổi, anh ký hợp đồng với một công ty giải trí, sau đó một mình đến Tokyo để học tập và làm việc. Sau một thời gian vô danh, giai đoạn nổi tiếng của Haruma Miura đến vào lúc anh khoảng 16-17 tuổi và đạt đến đỉnh cao vào năm 25 tuổi, sau đó tiếp tục phát triển thăng hoa. Các tác phẩm tiêu biểu của Haruma Miura có thể kể đến: Koizora, Gokusen 3, Bloody Monday, From Me To You, Last Cinderella, Attack on Titan…

Khi Haruma Miura đã có danh tiếng và tiền bạc, mẹ của nam diễn viên thường xuyên có mặt trong cuộc sống của anh. Theo như truyền thông Nhật kể lại, mặc dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng Haruma Miura sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm, tiền kiếm được đa số dùng để chu cấp cho mẹ, bà và bố dượng. Mẹ của Haruma Miura thường đòi tiền anh, tiêu xài hoang phí, thậm chí còn tự ý đòi tăng tiền thù lao với công ty quản lý mà bản thân Haruma Miura không hề hay biết. Trước khi qua đời, Haruma Miura đã cắt đứt mối quan hệ với mẹ mình.

Sau đó, người bố đã lâu không gặp của Haruma Miura lại xuất hiện trước cửa nhà anh. Một số thông tin cho biết, khi gặp lại nhau sau 20 năm xa cách, Haruma Miura và bố đã có một khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi. Nhưng cũng như mẹ của nam diễn viên, bố của Haruma Miura cũng bắt đầu đòi anh tiền, càng ngày càng thường xuyên hơn, càng lúc nhiều tiền hơn.

Nhiều người không khỏi xót xa khi biết rằng ngay cả sau khi Haruma Miura đã qua đời, bố mẹ của anh vẫn giành giật nhau số tài sản mà nam diễn viên để lại. Cả hai không thỏa thuận được việc phân chia số tài sản ước tính 100 triệu yên (hơn 22 tỷ đồng), bởi mẹ của Haruma Miura muốn giữ hết chứ không chia cho chồng cũ và dĩ nhiên là bố của anh không đồng ý.

Khi truyền thông Nhật đặt câu hỏi về vấn đề này, mẹ của Haruma Miura đã từ chối trả lời, cứng rắn nói rằng đó là chuyện của gia đình và không muốn người ngoài xen vào. Bà của anh khi được hỏi cũng trả lời tương tự.

Trước khi qua đời, Haruma Miura đã từng muốn giải nghệ, dừng đóng phim, thay vào đó làm chủ một mảnh đất nhỏ để làm một chàng nông dân sống cuộc đời bình dị, nhưng mẹ của nam diễn viên không cho phép.

Có một thời gian ngắn, Haruma Miura quyết định đi du học ở Anh để phát triển bản thân, và cũng có thể là để cho mình được nghỉ ngơi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn anh đã phải quay về Nhật Bản vì mẹ của anh đem tên tuổi anh ra để bán trà thảo mộc.

18/7/2022, phải hai năm sau khi qua đời, Haruma Miura cuối cùng mới được an táng. Truyền thông Nhật cho biết, người giữ tro cốt của nam diễn viên suốt hai năm qua là mẹ của anh.

Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, tro cốt của Haruma Miura chính thức được an táng tại chùa Tsukujii Hongan-ji (Tokyo, Nhật Bản). Công ty quản lý của Haruma Miura là AMUSE đã thông báo cho những ai yêu mến Haruma Miura có thể đến đây để viếng nam diễn viên, không cần mang theo hoa và lễ vật.

Mười lăm năm trước, bộ phim tình cảm Koizora (Bầu Trời Tình Yêu) nổi tiếng khắp châu Á, đưa tên tuổi hai diễn viên chính Aragaki Yui và Haruma Miura nổi tiếng. Khó ai có thể ngờ rằng mười lăm năm sau, Aragaki Yui vẫn là nữ thần quốc dân của xứ hoa anh đào, nhưng Haruma Miura đã ra đi mãi mãi.

Mong rằng ở một bầu trời song song nào đó, Haruma Miura có thể thực hiện được ước nguyện của mình, trở thành một chàng nông dân sống đời bình dị nở nụ cười rạng rỡ vô lo.