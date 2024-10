Xuân Hoa Diễm tập 12, 13: Mi Lâm muốn "cạch mặt" nhưng vẫn đi cứu Mộ Dung Cảnh Hòa

HHT - Tập 3 của “Family By Choice” chủ yếu tập trung vào tâm trạng hỗn loạn của Kang Hae Joon khi người bố ruột từ trên trời rớt xuống đến tìm gặp cậu. Sự xuất hiện của ông ta làm xáo trộn bình yên của gia đình nhỏ. Giữa lúc đó, Yoon Joo Won nhận được lá thư tình đầu tiên.

HHT - Vai trò của Han Da On trong nửa chặng đầu "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) khá nhạt nhòa, thậm chí là làm một số khán giả bực mình vì luôn ngáng đường nữ chính. Nhưng sau bước ngoặt cuối tập 8, chàng thanh tra cũng sẽ có những thay đổi ấn tượng hơn.