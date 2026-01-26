Xuất hiện tin đồn miền Bắc đón rét đậm vào Tết Âm lịch, cơ quan khí tượng nói gì?

HHTO - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin miền Bắc sẽ hứng chịu mưa lớn kèm rét đậm, rét hại đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, gây tâm lý lo lắng cho nhiều người dân trong bối cảnh Tết là thời điểm nhu cầu đi lại, sum họp và tổ chức các hoạt động ngoài trời tăng cao.

Thông tin lan truyền chưa có cơ sở kiểm chứng

Theo nội dung đang được chia sẻ rộng rãi, miền Bắc được cho là sẽ chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa to diện rộng và nền nhiệt giảm sâu đúng vào những ngày Tết Nguyên đán. Một số bài viết còn đưa ra mốc thời gian cụ thể, khiến nhiều người hiểu lầm đây là dự báo chính thức.

Trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa ban hành bất kỳ bản tin nào dự báo cụ thể về diễn biến thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Những thông tin đang lan truyền chủ yếu mang tính suy đoán, dựa trên quy luật thời tiết chung của mùa Đông - đầu Xuân, không phải là kết luận khoa học có độ tin cậy cao.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Xu hướng thời tiết mùa Đông không đồng nghĩa mưa rét dịp Tết

Theo các chuyên gia khí tượng, trong khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 hằng năm, miền Bắc thường chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường. Điều này có thể khiến thời tiết chuyển rét, kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở một số khu vực, trong khi vùng núi có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, dự báo dài hạn chỉ cho phép nhận định xu thế chung, không thể xác định chính xác thời điểm xảy ra mưa lớn hay rét đậm trùng đúng dịp Tết. Việc khẳng định sẽ có mưa to diện rộng kèm rét sâu trong những ngày Tết Nguyên đán 2026 là quá sớm và không phù hợp với nguyên tắc dự báo khí tượng.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong 10 ngày tới.

Khuyến cáo theo dõi nguồn tin chính thống

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Để có kế hoạch di chuyển và sinh hoạt phù hợp trong dịp Tết, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ những nguồn chính thống như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các đài khí tượng khu vực.

Theo thông lệ, dự báo thời tiết chi tiết cho từng ngày trong dịp Tết chỉ đạt độ tin cậy cao khi được công bố trước thời điểm Tết khoảng một tuần đến 10 ngày. Do đó, người dân cần tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin, tránh lan truyền những nội dung chưa được cơ quan chức năng xác nhận.