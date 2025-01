Yuk Jun Seo bị chỉ trích vì thái độ trong cảnh bị cắt của "Địa Ngục Độc Thân 4"

HHT - Cảnh bị cắt được Netflix công bố được cho là tiết lộ "bộ mặt thật" của Yuk Jun Seo. Mỹ nam Sweet Home có thái độ thiếu tôn trọng bạn hẹn Min Seol khi cùng đi Đảo Thiên Đường. Anh chàng cũng ngó lơ lời chào của You Jin trong những tập phát sóng mới nhất.

Netflix mới đây công bố những phân cảnh bị cắt trong các tập đã phát sóng của Địa Ngục Độc Thân 4. Các cảnh unreleased về buổi hẹn hò của cặp đôi Yuk Jun Seo và Kim Min Seol trên Đảo Thiên Đường thu hút bàn luận của cư dân mạng.

Trong một video TikTok phân tích với hơn 2,7 triệu lượt xem, thái độ của Jun Seo trong buổi hẹn được mô tả là khó hiểu và thiếu tôn trọng. Khi Min Seol đề nghị anh vẽ tranh chân dung, Jun Seo tỏ ra khó chịu và sau khi hoàn thành, anh thậm chí có hành động thô lỗ khi vứt bức tranh về phía cô. Bức vẽ của Jun Seo cũng bị nhận xét là thiếu thành ý, khiến Min Seol thất vọng.

Một bình luận nhận được gần 200K lượt tương tác thẳng thắn: "Từ bỏ đi Min Seol à!".

Nhiều người xem cho biết cách hành xử của thí sinh nam 28 tuổi cho thấy anh không có cảm xúc lãng mạn, thiếu tôn trọng tối thiểu dành cho Min Seol.





Ngược lại, khi so sánh với buổi hẹn cùng You Jin, Jun Seo được khen ngợi vì đã ký họa bức tranh lọ hoa, tặng tận tay bạn hẹn cùng lời tâm sự đầy chân thành. Bức vẽ này được nhận xét mang nhiều tâm ý hơn so với chân dung dành cho Min Seol.

Bên cạnh những lời chỉ trích, một số khán giả cũng đưa ra quan điểm bảo vệ Jun Seo. "Là một nghệ sĩ, tôi hiểu lời đề nghị đó có thể khó chịu đến mức nào. Có thể anh ấy đã từ chối nhưng Min Seol vẫn nài nỉ, điều này gây cảm giác phiền phức." Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng dù cảm xúc thế nào, Jun Seo không nên cư xử thô lỗ.

Khán giả cũng chỉ ra nhiều phân cảnh khác cho thấy Jun Seo thiếu tinh tế, thậm chí là bất lịch sự trong cách ứng xử.

Không dừng lại ở đó, các cảnh quay khác cũng cho thấy Jun Seo thiếu tinh tế trong cách ứng xử. Trong đêm đốt lửa trại, anh chia sẻ rằng mình đã mất hứng thú với You Jin - người từng đồng hành cùng anh trên Đảo Thiên Đường. Anh còn có những lời bàn tán không hay về cô: "Không biết là cô ấy tỏ ra như thế hay là thật. Có vẻ là cô ấy về với 'bản chất thật' sau vài ly rượu không? Giờ thì tôi mất đi sự quan tâm với cô ấy".

Từng là thí sinh được kỳ vọng sẽ gây sốt tại Địa Ngục Độc Thân 4, Yuk Jun Seo nay đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì thái độ cư xử thiếu tinh tế. Dù vậy, khán giả vẫn hy vọng anh có thể thể hiện những khía cạnh thu hút hơn trong các tập tiếp theo.