ZB1 (Boys Planet 999): Sung Han Bin lần duy nhất mất "vương vị" lại là Chung kết

HHT - Sung Han Bin và Zhang Hao cùng khởi đầu "Boys Planet 999" bằng vị trí center bài hát chủ đề. Giờ đây, lại cùng vẽ nên một cái kết đẹp cho "Boys Planet 999" khi cùng nhau nắm giữ 2 vị trí cao nhất chung cuộc.

Zhang Hao

Zhang Hao/ Chương Hạo sinh năm 2000, là thực tập sinh 1 năm 3 tháng của Yuehua Entertainment trước khi tham gia Boys Planet 999. Zhang Hao theo học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc) và đã có chứng chỉ giảng dạy. Anh có thể chơi viola (vĩ cầm trầm), piano, cello, sáo và erhu.

Ở các vòng đánh giá thứ hạng chính thức, Zhang Hao luôn nằm trong Top 9. Lần đầu tiên và duy nhất Zhang Hao giành hạng 1 là đêm Chung kết của Boys Planet 999. Thời điểm tên của anh được xướng lên cũng là khoảnh khắc mang tính lịch sử của show sống còn Mnet ghi nhận thực tập sinh không có quốc tịch Hàn giành hạng cao nhất.

Sung Han Bin

Sung Han Bin sinh năm 2001. Anh từng học tại khoa Biểu diễn K-Pop tại Học viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong Ah (DIMA KPOP) cùng với cựu thành viên UNB - Kim Kijoong và Choi Suhwan (thí sinh Produce X 101).

Sung Han Bin và Seok Matthew từng là thực tập sinh của CUBE và duy trì tình bạn thân thiết. Sung Han Bin từng là một trong những dancer trợ diễn tại sân khấu Boomerang của Wanna One tại SBS Gayo Daejeon 2018 và Dionysus của BTS tại MMA 2019.

Sung Han Bin sở hữu kỹ năng nhảy tutting ấn tượng. Sung Han Bin là center bài hát chủ đề Here I Am của Boys Planet 999, là một trong 4 shiny boys của chương trình. Trước đêm Chung kết, anh chưa từng để mất hạng 1. Lần duy nhất mất đi "vương vị" của Sung Han Bin lại chính là ngày công bố kết quả chung cuộc.

Seok Matthew

"I love you, I want you, Seok Matthew" là câu giới thiệu thương hiệu của anh chàng này. Seok Matthew sinh năm 2002, là cựu thực tập sinh của CUBE Ent và hiện tại đang dưới trướng MNH Entertainment. Anh là một trong những thí sinh được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu tiên của Boys Planet 999 khi kỹ năng hát, nhảy hay biểu diễn trên sân khấu đều tốt. Seok Matthew cũng có khả năng "cân đẹp" đa dạng concept từ quyến rũ tới đáng yêu.

Seok Matthew là một trong những "chiến thần ngôn ngữ" của ZB1 khi thông thạo 3 ngôn ngữ Anh, Hàn và Pháp. Thời lượng lên hình áp đảo các thí sinh trong các tập phát sóng của Boys Planet 999 từng khiến Seok Matthew rơi vào tranh cãi được nhà đài thiên vị.