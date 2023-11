1 năm sau hôn lễ, Jiyeon T-ARA tiết lộ không có nhẫn cầu hôn và điều tiếc nuối tại đám cưới

HHT - Vì tin vào lời dàn cast lẫn Uhm Ki Joon khi quảng bá, rằng với "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) anh tái hợp với biên kịch, đạo diễn "Penthouse" nhưng ở phe chính diện, nên khi Matthew Lee quay ngoắt trở thành trùm phản diện khiến khán giả bàng hoàng, thậm chí đau đầu bực mình vì phi lý.