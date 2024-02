11 mối tình được Taylor Swift lấy cảm hứng sáng tác trước khi hẹn hò Travis Kelce

HHT - Trước khi hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce và trở cặp đôi đình đám nhất nhì showbiz hiện nay, Taylor Swift từng trải qua nhiều chuyện tình tan vỡ với không ít sao nam nổi tiếng.

Joe Jonas

Taylor Swift và Joe Jonas gặp nhau vào năm 2008 và hẹn hò trong một thời gian ngắn. Chuyện tình của cặp đôi tan vỡ cùng năm và gây ra nhiều tranh cãi. Đỉnh điểm, Taylor Swift “tố” thành viên của Jonas Brother nói lời chia tay thông qua cuộc gọi... 25 giây. Tuy nhiên gần đây, nữ ca sĩ đã gửi lời xin lỗi tới bạn trai cũ vì những chuyện ồn ào trong quá khứ.

Lucas Till

Lucas Till từng tham gia MV You Belong with Me với vai trò nam chính. Trong một bài phỏng vấn với MTV, nam diễn viên tiết lộ bản thân và Taylor có hẹn hò một thời gian ngắn vào năm 2009. “Chúng tôi không hề có xích mích nào cả [sau chia tay]”, anh này chia sẻ.

Taylor Lautner

Taylor Swift hẹn hò với ngôi sao của series Twilight vào cuối năm 2009, sau khi hợp tác trong bộ phim Valentine's Day. Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng 4 tháng. Sau khi chia tay, Taylor thể hiện sự hối tiếc cho mối tình này và gửi lời xin lỗi tới nam diễn viên trong ca khúc Back To December. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đối phương. Năm 2023, Taylor Lautner góp mặt trong MV I Can See You (Taylor’s Version) của bạn gái cũ.

John Mayer

Mối tình giữa Taylor Swift và John Mayer kéo dài từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010. Mối quan hệ của cặp đôi gây ra nhiều ý kiến trái chiều do sự chênh lệch tuổi tác lớn - Taylor khi đó 19 tuổi còn John 31 tuổi. Sau chia tay, Taylor ra mắt ca khúc Dear John khiến nam ca sĩ nổi giận. Nam ca sĩ phàn nàn rằng bản thân không đáng bị kể xấu như vậy. Sau đó, giọng ca sinh năm 1977 đã đáp trả bạn gái cũ với ca khúc Paper Doll.

Jake Gyllenhaal

Taylor Swift và Jake Gyllenhaal hẹn hò vào cuối năm 2010 để rồi chia tay chỉ sau vài tháng. Việc chia tay nam thần điện ảnh khiến Taylor tức giận và bị tổn thương. Nhiều ca khúc của album Red được cho là viết về Jake, nổi bật nhất là All Too Well và We Are Never Ever Getting Back Together.

Conor Kennedy

Mùa Hè năm 2012, Taylor Swift và Conor Kennedy, cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ Robert Kennedy, được bắt gặp hôn nhau trên du thuyền. Mặc dù mối quan hệ của họ kéo dài chỉ trong vài tháng nhưng lại nhận về nhiều phản đối vì gia thế của đằng trai. Cặp đôi được cho đã chia tay vì Connor còn quá trẻ và cảm thấy sốc trước tình cảm quá mạnh mẽ từ Taylor.

Harry Styles

Taylor Swift và Harry Styles, cựu thành viên của ban nhạc One Direction, hẹn hò vào cuối năm 2012. Đây là một trong những chuyện tình nổi tiếng nhất của Taylor, thu hút nhiều sự chú ý và tin đồn. Đầu năm 2013, nữ ca sĩ được bắt gặp ngồi một mình buồn bã trên du thuyền, ngầm xác nhận việc chia tay Harry. Cả hai viết nhiều bản nhạc về nhau, chẳng hạn Style của Taylor Swift và Two Ghosts của Harry Styles. Hiện tại, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Calvin Harris

Taylor Swift bắt đầu hẹn hò với DJ Calvin Harris vào đầu năm 2015 nhờ sự giới thiệu của cô bạn thân Ellie Goulding. Mối quan hệ của họ kéo dài hơn một năm và được coi là một trong những mối tình lâu dài nhất của Taylor. Trong thời gian hẹn hò, Taylor thường xuyên cập nhật trạng thái lên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, chuyện chia tay của cặp đôi khá ồn ào, xoay quanh bản hit This Is What You Came For mà Taylor Swift và Calvin Harris đồng sáng tác. Thời điểm chia tay cũng là lúc Taylor đối mặt với scandal lớn nhất sự nghiệp. Kể từ đó, cả hai không còn tương tác gì với nhau.

Tom Hiddleston

Taylor Swift và Tom Hiddleston bắt đầu hẹn hò vào mùa Hè năm 2016. Mối quan hệ này kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đã tạo ra làn sóng truyền thông lớn mỗi khi cặp đôi xuất hiện công khai. Đây có lẽ là mối tình ít sâu đậm nhất của Taylor Swift. Nhiều người cho rằng cô nàng hẹn hò với Tom chỉ vì cần người bên trong khoảng thời gian khó khăn.

Joe Alwyn

Joe Alwyn chắc hẳn là người có mối tình sâu đậm nhất với Taylor Swift tính tới hiện tại. Gặp nhau lần đầu tại Met Gala, cả hai đã có ấn tượng tốt về nhau và bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016. Cả hai giữ chuyện tình của họ riêng tư nhất có thể và hiếm khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

Taylor sáng tác nhiều ca khúc về Joe Alwyn, nổi bật như Lover hay Cruel Summer. Khi thông tin chia tay xuất hiện vào đầu năm 2023, nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Cặp đôi được cho đã chia tay trong hòa bình nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều tin đồn. Album sắp tới của Taylor The Tortured Poets Department được cho là sẽ giúp khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về mối tình này.

Matty Healy

Mặc dù phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng nhiều bên vẫn nhận định Taylor đã qua lại với trưởng nhóm The 1975 trong thời gian ngắn vào giữa năm 2023. Matty được nhìn thấy nhiều lần xuất hiện tại concert The Eras Tour và có cử chỉ đặc biệt với nữ ca sĩ. Khác với bạn trai hiện tại Travis Kelce, những tranh cãi xung quanh Matty khiến mối quan hệ của cả hai nhận nhiều sự phản đối và được cho là lý do chính khiến cặp đôi không công khai.