Tarot tuần này: Nhân Mã rung động trái tim, Song Ngư "xú túi mè" trúng ngay "bía"

HHTO - Vũ trụ đang gửi gắm cơ hội bứt phá cho cung Hoàng đạo nào, và cung nào sẽ cần thêm chút kiên cường để vượt qua thử thách?

Thiên Bình

Có một ai đó để lại một “vị trí trống” trong lòng Thiên Bình. Có thể một đồng nghiệp nào đó rời đi, hoặc một mất mát nào đó khiến Thiên Bình phải làm việc nhiều hơn hoặc chọn cách vùi đầu vào công việc.

Những kế hoạch có thể không thành công như dự định. Thiên Bình cần học cách đối diện và khắc phục điều này. Một vài Thiên Bình có những niềm vui, khoảnh khắc hoặc thông tin, sự kiện liên quan đến gia đình.

Thiên Yết

Thiên Yết có khả năng đang khá mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu hoàn cảnh chưa cho phép bạn nghỉ ngơi, hãy ý thức về năng lượng của chính mình để đảm bảo bản thân không cố gắng một cách vô ích.

Nguyên nhân của sự mệt mỏi cũng có khả năng đến từ việc Thiên Yết phải đối phó với một đối tượng hành động khá bốc đồng, không chuẩn mực hoặc có những hành vi ngu xuẩn. Tuần này, Thiên Yết nên “đình chiến” có chọn lọc và mạnh mẽ thể hiện quan điểm cá nhân vào lúc cần thiết nhất nhé!

Nhân Mã

Nhân Mã đang bước qua giai đoạn mới của bản thân từ tuần này. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực vào quãng thời gian đầu tuần, những thứ tốt đẹp đang đến với Nhân Mã. Đây là thời điểm nên giải quyết dứt điểm vấn đề vướng mắc nào đó mà Nhân Mã mắc phải.

Nhân Mã sẽ cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện, sự giúp đỡ thật lòng từ ai đó. Một vài Nhân Mã có khả năng gặp được người bạn tâm giao của mình.

Ma Kết

Ma Kết đang có những hoạch định cho giai đoạn, mục tiêu tiếp theo trong cuộc sống. Tuy còn phân vân về việc nên làm gì nhưng bản thân Ma Kết đã có một vài dự định nằm trong tầm ngắm. Ma Kết nên quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình nhiều hơn trong tuần này.

Một lời khuyên cho Ma Kết là “không nên hạ thấp tiêu chuẩn mà bản thân đã đặt ra từ đầu”. Sự gặt hái sẽ đến, nhờ vào những nỗ lực từ trước đó của Ma Kết.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể cảm thấy tuần này trì trệ hơn mọi khi. Thực tế, thời gian của Bảo Bình trôi chậm như vậy là để Bảo Bình có thêm thời gian chiêm nghiệm. Khi gặp những việc bị chậm hoặc phải tạm hoãn, Bảo Bình nên cố gắng tìm một góc nhìn khác để phân tích và đánh giá sự việc.

Bảo Bình cũng nên học cách chấp nhận những lời chỉ trích hoặc đánh giá trong tuần này. Khả năng vào cuối tuần, Bảo Bình có thể đảm nhiệm một vị trí, chức vụ quan trọng. Một món quà bất ngờ, có giá trị có thể sẽ đến với Bảo Bình.

Song Ngư

Một nỗi lo lắng hoặc rào cản về niềm tin nào đó đang khiến Song Ngư ở mãi trong vùng an toàn mà không dám bước ra ngoài. Tuy nhiên khi mạnh dạn đối diện, Song Ngư sẽ thấy tuần này của mình ngập tràn những chuyện vui.

Song Ngư thậm chí còn có thể cảm thấy may mắn trúng thưởng, trúng giải bốc thăm may mắn, xé túi mù được món yêu thích... Khoảng thời gian cuối tuần, Song Ngư hoàn toàn vui vẻ và tự tin.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo