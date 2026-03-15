3 món phụ kiện thời trang mùa Đông vẫn được yêu thích qua tận Xuân Hè 2026

Ái Phương
HHTO - Dù thời tiết đã trở nên ấm áp hơn nhưng các tín đồ thời trang vẫn chưa từ bỏ những món phụ kiện thuộc về mùa Đông. Thậm chí chúng còn ngày càng trở nên phổ biến hơn, được biến tấu và phối đầy sáng tạo.

Tất màu xám

Tất là món phụ kiện linh hoạt và được dùng suốt năm. Nó hợp với mọi thứ và có thể tạo cảm giác bất ngờ khi được phối ngẫu hứng, bất quy tắc (theo một cách tích cực).

Đôi tất xám hiệu Miu Miu nhìn rất phong cách.

Tất trắng thì khá nhàm chán, còn tất đỏ quá gây chú ý và khó hòa nhập ở một vài không gian, nhưng màu xám thì lại hoàn hảo. Đôi tất xám hiệu Miu Miu của Emili Sindlev là một ví dụ, nhìn rất phong cách nhưng không kém phần thanh lịch, đậm chất Anh quốc.

Mũ xô

Xu hướng mũ xô đến rồi đi, nhưng gần đây chúng lại thịnh hành khá lâu. Thậm chí thời tiết đã ấm lên rồi nhưng mọi người vẫn rất thích đội mũ xô bằng len, kiểu cloche.

Thậm chí thời tiết đã ấm lên rồi nhưng mọi người vẫn rất thích đội mũ xô bằng len.

Chúng không những không kén phong cách, mà còn lại một giải pháp thời trang hiệu quả cho những ngày tóc xấu. Với đa dạng chất liệu, từ len, da vải canvas, đến rơm... có thể nói mũ xô sẽ là món phụ kiện hot suốt năm nay.

Áo có khoá kéo ở cổ

Món đồ hơi hướng thể thao này đang được các tín đồ thời trang yêu thích một cách rõ ràng.

Mọi người dường như sẽ mặc áo có khoá kéo bất cứ khi nào họ muốn.

Mặc dù chúng thường có chất liệu dày và có độ cứng, giúp đứng form áo, nhưng mọi người dường như sẽ mặc chúng bất cứ khi nào họ muốn, không quan tâm thời tiết. Đơn giản là vì áo có khóa kéo đang là xu hướng lớn.

