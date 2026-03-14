Trang điểm phong cách Sleeping Beauty: Sự sang trọng hóa của makeup Clean Girl

Ái Phương
HHTO - Nếu năm ngoái phong cách trang điểm Clean Girl phủ sóng khắp nơi, thì sang năm nay nó được các chuyên gia trang điểm hàng đầu nâng cấp lên thành Sleeping Beauty. Một makeup look tập trung vào sự tự nhiên và sự thả lỏng.

Show diễn Thu/Đông 2026 của Sandy Liang tại Tuần lễ Thời trang New York 2026 đã mang đến cho làng thời trang một tạo hình thú vị và duyên ngầm: Makeup look Sleeping Beauty - phiên bản sang trọng của khuôn mặt “vừa mới thức dậy”.

Chuyên gia trang điểm hàng đầu nâng cấp Clean Girl lên thành Sleeping Beauty.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Marie Antoinette, các chuyên gia trang điểm đã tạo ra những người đẹp mơ ngủ với một lớp nền hoàn hảo, chút xíu ửng hồng trên gò má và nhũ nhẹ ở các hốc mắt, tạo cảm giác bừng sáng buổi ban mai.

Hãy tưởng tượng mình là một nàng công chúa, đang nằm dài trên một chiếc giường xa xỉ, đầy gối lụa và những chi tiết thêu hoa mộng mơ, với gương mặt vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ hoàn hảo.

Để tránh vẻ ngoài trở nên quá búp bê, nên dùng chì kẻ mắt và kẻ môi màu nâu đỏ nhạt, tạo nên nét đẹp giản dị nhưng có chiều sâu.

Nét đẹp tự nhiên và cơ mặt thả lỏng là điểm chính của phong cách trang điểm này. Để tránh vẻ ngoài trở nên quá búp bê, nên dùng chì kẻ mắt và kẻ môi màu nâu đỏ nhạt, tạo nên nét đẹp giản dị nhưng có chiều sâu.

Cuối cùng là chọn một kiểu tóc phù hợp. Nhà tạo mẫu tóc Dylan Chavles đã hoàn thiện vẻ ngoài lấy cảm hứng từ Antoinette với những lọn tóc xoăn nhẹ. Tóc được rẽ ngôi lệch và sử dụng máy uốn tóc để tạo sóng tóc cổ điển. Kết quả là mái tóc xoăn lọn to và bồng bềnh, giống như một bức tranh cổ điển châu Âu. Có thể thêm băng đô hoặc kẹp tóc xu hướng thời đại để phù hợp với trang phục hiện đại.

