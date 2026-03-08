Nâng cấp gu thẩm mỹ thời trang với những gợi ý từ các sàn diễn Xuân Hè 2026

HHTO - Bộ đồ bình thường sẽ trở nên ấn tượng và trông có đầu tư hơn khi bạn biết sử dụng những họa tiết phóng đại, phụ kiện mũ nón nổi bật và những chiếc trâm cài áo có chủ ý.

Chiếc mũ nổi bật

Đối với những người không ngại thử nghiệm, hãy tham khảo sàn diễn Dior và sự phô trương độc đáo của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Anh đã giới thiệu đến công chúng một kiểu mũ hình dáng độc đáo, lấy cảm hứng từ món đồ chủ lực của thế kỷ 18 trở lại: Chiếc mũ Stingray (hình giống con cá đuối).

Những bộ trang phục bình thường nhất cũng sẽ trở nên ấn tượng, khi bạn bổ sung thêm mũ/ nón có thiết kế độc lạ. Chúng là món phụ kiện linh hoạt, ngay khi bạn không muốn gây chú ý nữa, chỉ cần bỏ ra là xong.

Trâm cài áo

Món đồ cổ điển này gần đây đã xuất hiện nhiều hơn và ngày càng được phóng đại.

Trâm cài áo càng ấn tượng càng nên phối với áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản. Đẹp nhất là khi kết hợp với một chiếc áo cổ lọ màu đen, chất liệu len cao cấp, nó sẽ mang lại cảm giác sang trọng và mới mẻ. Nhìn vào, người ta có thể biết ngay điểm nhấn là gì và không bị rối mắt.

Bộ vest vải tweed

Matthieu Blazy đã mô tả màn ra mắt tại Chanel của mình là “một cuộc trò chuyện tưởng tượng với Gabrielle Chanel”. Những bộ vest vải tweed mang tính biểu tượng của người sáng lập thương hiệu đã xuất hiện, với kiểu dáng thoải mái và đường viền phá cách hơn, đưa chúng trở lại với hiện tại bằng hơi thở mới.

Trang phục hằng ngày của bạn sẽ bỗng nhiên trở thành đồ của đại tiểu thư, khi có thêm một chiếc áo khoác vải tweed được may đo kỹ lưỡng.

Áo sơ mi thắt nơ

Chiếc nơ phóng đại không phải là chi tiết mới lạ, nhưng nó luôn mang lại hiệu quả ấn tượng khó phủ nhận. Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent cũng đồng ý điều này và cho chúng xuất hiện nhiều hơn bình thường trong show vừa qua. Chi tiết ngoại cỡ của chiếc nơ biến áo sơ mi trắng cổ điển thành một món đồ thời trang thực thụ.