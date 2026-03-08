Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Nâng cấp gu thẩm mỹ thời trang với những gợi ý từ các sàn diễn Xuân Hè 2026

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ đồ bình thường sẽ trở nên ấn tượng và trông có đầu tư hơn khi bạn biết sử dụng những họa tiết phóng đại, phụ kiện mũ nón nổi bật và những chiếc trâm cài áo có chủ ý.

Chiếc mũ nổi bật

img-6903.jpg

Đối với những người không ngại thử nghiệm, hãy tham khảo sàn diễn Dior và sự phô trương độc đáo của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Anh đã giới thiệu đến công chúng một kiểu mũ hình dáng độc đáo, lấy cảm hứng từ món đồ chủ lực của thế kỷ 18 trở lại: Chiếc mũ Stingray (hình giống con cá đuối).

img-6694.jpg

Những bộ trang phục bình thường nhất cũng sẽ trở nên ấn tượng, khi bạn bổ sung thêm mũ/ nón có thiết kế độc lạ. Chúng là món phụ kiện linh hoạt, ngay khi bạn không muốn gây chú ý nữa, chỉ cần bỏ ra là xong.

img-6915.jpg

Trâm cài áo

Món đồ cổ điển này gần đây đã xuất hiện nhiều hơn và ngày càng được phóng đại.

img-6922.jpg

Trâm cài áo càng ấn tượng càng nên phối với áo thun hoặc áo sơ mi đơn giản. Đẹp nhất là khi kết hợp với một chiếc áo cổ lọ màu đen, chất liệu len cao cấp, nó sẽ mang lại cảm giác sang trọng và mới mẻ. Nhìn vào, người ta có thể biết ngay điểm nhấn là gì và không bị rối mắt.

img-6923.jpg

Bộ vest vải tweed

Matthieu Blazy đã mô tả màn ra mắt tại Chanel của mình là “một cuộc trò chuyện tưởng tượng với Gabrielle Chanel”. Những bộ vest vải tweed mang tính biểu tượng của người sáng lập thương hiệu đã xuất hiện, với kiểu dáng thoải mái và đường viền phá cách hơn, đưa chúng trở lại với hiện tại bằng hơi thở mới.

img-6919.jpg

Trang phục hằng ngày của bạn sẽ bỗng nhiên trở thành đồ của đại tiểu thư, khi có thêm một chiếc áo khoác vải tweed được may đo kỹ lưỡng.

Áo sơ mi thắt nơ

saint-laurent-2.jpg
img-6921.jpg

Chiếc nơ phóng đại không phải là chi tiết mới lạ, nhưng nó luôn mang lại hiệu quả ấn tượng khó phủ nhận. Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent cũng đồng ý điều này và cho chúng xuất hiện nhiều hơn bình thường trong show vừa qua. Chi tiết ngoại cỡ của chiếc nơ biến áo sơ mi trắng cổ điển thành một món đồ thời trang thực thụ.

Ái Phương
#Thời trang xu hướng 2026 #Phụ kiện độc đáo #Trang phục họa tiết phóng đại #Phối đồ với mũ nón độc lạ #Trâm cài áo làm điểm nhấn #Trang phục tweed hiện đại #Chi tiết thắt nơ lớn #Xu hướng trang điểm 2026 #Sáng tạo trong thời trang hàng ngày #Ảnh hưởng của Dior và Chanel

Xem thêm

Cùng chuyên mục