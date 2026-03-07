Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Đi metro ở New York cùng các tín đồ thời trang, bắt trọn xu hướng nổi bật nhất

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tình yêu của các tín đồ thời trang dành cho Bag Charm không những chưa nguội lạnh, mà còn cháy bỏng hơn nữa với một xu hướng mới!

Ban đầu chỉ là một chi tiết trên sàn diễn, nhưng các phiên bản sách thu nhỏ đã thực sự trở thành phụ kiện được yêu thích ngoài đời. Nơi chúng được nhìn thấy nhiều nhất có thể nói là tàu điện ngầm. Các tín đồ thời trang ăn mặc đẹp nhất sẽ mang theo các tựa sách kinh điển ở dạng mini, như I Know Why the Caged Bird Sings, I’ll Give You the Sun hay Untamed... Thay vì vô thức lướt Instagram, họ có thể rút ra cuốn sách tí hon của mình và đọc vài trang trong lúc chờ đợi.

img-6877.jpg
Sách mini đang trở thành phụ kiện yêu thích của các tín đồ thời trang New York.

Xu hướng Book Charm bắt đầu nhen nhóm ngay ngày đầu của Tuần lễ Thời trang New York, khi nữ diễn viên Elle Fanning xuất hiện tại hàng ghế đầu của thương hiệu của Coach. Cô nàng ngồi xem show với cuốn Sense & Sensibility (Lý trí và Tình cảm) bản mini của nhà văn Jane Austen gắn trên chiếc túi Tabby 26 Matelassé. Thậm chí, cô còn được bắt gặp đang thật sự đọc cuốn sách tí hon này trên tàu điện ngầm sau đó.

img-6905.jpg
img-6907.jpg

Sau khoảnh khắc đó, book charm đã lan truyền với tốc độ cực nhanh, có lẽ là vì nó được đón nhận bởi cả tín đồ văn học lẫn tín đồ thời trang.

img-6906.jpg

Làn sóng này được dự đoán sẽ kéo dài rất lâu, không chỉ vì nó trùng khớp với sở thích đọc sách của nhiều người, mà xu hướng này còn tôn lên vẻ đẹp của văn học, khẳng định thời trang và tri thức hoàn toàn có thể cùng song hành.

img-6878.jpg
Xu hướng Book Charm bắt đầu nhen nhóm ngay ngày đầu của Tuần lễ Thời trang New York.
img-6880.jpg
Book Charm được đón nhận bởi cả tín đồ văn học lẫn tín đồ thời trang.
img-6879.jpg
Thay vì vô thức lướt Instagram, ta có thể rút ra cuốn sách tí hon của mình và đọc vài trang trong lúc chờ đợi.
img-6881.jpg
Chuyến metro tại New York trở thành một “thư viện di động” đầy phong cách.
Ái Phương
#Xu hướng phụ kiện sách mini #Phong cách thời trang tàu điện ngầm #Book Charm trong thời trang #Văn hóa đọc sách và thời trang #Tuần lễ Thời trang New York #Sự kết hợp giữa tri thức và phong cách #Phụ kiện thể hiện cá tính #Ảnh hưởng của giới sao và thời trang #Xu hướng phụ kiện độc đáo #Tôn vinh văn học qua thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục