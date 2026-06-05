5 nhân vật anime mạnh đến vô lý: Phản diện Jujutsu Kaisen nhận cái kết chóng vánh

Việc các nhân vật chính lẫn phản diện trong anime sở hữu năng lượng siêu nhiên đã không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, có những cái tên được tác giả ưu ái ban cho thứ sức mạnh "vô tiền khoáng hậu", vượt xa mọi quy chuẩn thông thường. Thậm chí vì quá mạnh, một số nhân vật gặp phải kiếp nạn "đứt gánh" cốt truyện, chẳng biết phải cho cái kết nào thật hợp tình hợp lý.

Saitama - One Punch Man

Đứng đầu danh sách phải kể đến "Thánh Phồng" Saitama, nhân vật chính kiêm siêu anh hùng biểu tượng của One Punch Man. Điều gây hoang mang nhất ở nhân vật này chính là quá trình thăng tiến sức mạnh khi thay vì phải trải qua hàng thập kỷ khổ luyện hay thừa kế huyết thống thần thánh, anh chỉ mất vỏn vẹn 3 năm thực hiện các bài tập thể hình cơ bản để trở thành người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Đúng như cái tên của phim, Saitama có thể thổi bay bất kỳ kẻ thù nào, từ những quái vật khổng lồ cho đến các thế lực hắc ám, chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Những sinh vật hung tợn, to lớn bằng cả tòa nhà sẽ ngay lập tức nổ tung theo đúng nghĩa đen khi chạm phải nắm đấm của anh. Bi hài ở chỗ, Saitama luôn trong tình trạng mòn mỏi tìm kiếm một đối thủ hoặc một thử thách thực sự có thể khiến anh chật vật, nhưng có vẻ mong mỏi này vẫn còn khá xa vời.

Momonga - Overlord

Không sở hữu vẻ ngoài chính diện, vị thủ lĩnh mang tên Momonga trong Overlord lại mang hình hài của một bộ xương khổng lồ đầy quyền lực và đáng sợ. Sức mạnh của vị phù thủy tối cao này lớn đến mức ông hoàn toàn có thể nghiền nát cả thế giới dưới chiếc xương ngón chân út của mình nếu muốn.

Điểm khiến Momonga trở nên bất bại và vô lý hơn cả là khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với mọi đòn tấn công vật lý thông thường. Trừ khi đối thủ sở hữu những món vũ khí đặc biệt có khả năng đập nát xương cốt của ông, mọi nỗ lực tiếp cận và gây sát thương vật lý lên Momonga đều hoàn toàn vô dụng.

Sung Jinwoo - Solo Leveling

Hành trình từ "thợ săn yếu nhất nhân loại" cho đến khi chạm tay vào đỉnh cao quyền lực của Sung Jinwoo trong Solo Leveling là minh chứng rõ nhất cho định nghĩa về một nhân vật có sức mạnh vượt qua mọi "nhiệm vụ hệ thống". Xuất phát điểm là một thợ săn hạng E thấp kém, Jinwoo trở thành một trong những cá nhân mạnh nhất thế giới thông qua một sự cố định mệnh và may mắn.

Nhờ vào khả năng thăng tiến sức mạnh không có giới hạn, anh nhanh chóng vượt qua và bỏ xa tất cả những kẻ từng khinh thường mình trước đây. Những kỹ năng mới của Jinwoo toàn diện đến mức vô lý, bao gồm sức mạnh thể chất vượt trội, tốc độ kinh hoàng, độ bền bỉ đáng kinh ngạc, khả năng tự phục hồi vết thương thần tốc, và thậm chí là cải lão hoàn đồng để không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

Goku - Bảy Viên Ngọc Rồng

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu danh sách này vắng mặt Thần Saiyan Goku, nhân vật chính của thương hiệu huyền thoại Bảy Viên Ngọc Rồng. Sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của Goku không chỉ nằm ở những trạng thái biến hình Saiyan áp đảo mọi đối thủ, mà còn ở việc anh đã "chết đi sống lại" rất nhiều lần nhờ sự trợ giúp của Ngọc Rồng.

Ngay cả khi hình thái sức mạnh hiện tại chưa đủ để đánh bại kẻ thù, người hâm mộ cũng không cần lo lắng vì Goku sẽ tiếp tục luyện tập ở thế giới bên kia, chờ đợi khoảnh khắc được bạn bè ước hồi sinh để quay lại cho phản diện "đăng xuất". Thậm chí đẳng cấp của Goku đã thăng tiến đến mức anh có thể trực tiếp chiến đấu và đánh bại cả những vị thần tối cao.

Sukuna - Jujutsu Kaisen

Mảnh ghép cuối cùng trong danh sách này gọi tên Ryomen Sukuna, nhân vật phản diện tàn bạo và là "Vua Nguyền Hồn" trong Jujutsu Kaisen. Dù phần lớn thời gian chỉ tồn tại dưới dạng những ngón tay bị phong ấn nhưng mỗi khi sức mạnh của Sukuna được giải phóng, thế giới chú thuật lại một lần nữa chao đảo.

Sở hữu lượng chú lực khổng lồ cùng những kỹ thuật chém cắt sắc lẹm và Lãnh địa triển khai tuyệt đối, Sukuna áp đảo mọi đối thủ bằng sự tàn bạo và một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn khác biệt, khiến bất kỳ ai đối đầu cũng phải rơi vào tuyệt vọng. Đỉnh điểm là ở đoạn kết thương hiệu, Sukuna đã thẳng tay đoạt mạng Gojo Satoru và khiến dàn chú thuật sư "lên bờ xuống ruộng", dẫn đến cái kết chóng vánh cho xong và nhận về nhiều chỉ trích.