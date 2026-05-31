Loạt thương hiệu tuổi thơ thắng lớn: Siêu Quậy Marsupilami là “ẩn số” tiếp theo?

HHTO - Trong những năm gần đây, hàng loạt thương hiệu gắn liền với ký ức tuổi thơ đã lần lượt trở lại màn ảnh rộng, mang về doanh thu ấn tượng trên toàn cầu. Liệu Siêu Quậy Marsupilami có thể tiếp nối chuỗi thành tích và mang đến một cơn sốt mới dành cho nhân vật giả tưởng đáng yêu này?

Từ năm 2025 đến nay, các thương hiệu tuổi thơ từng gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ lần lượt ra mắt phiên bản điện ảnh đầy hấp dẫn. Đầu tiên, phải kể đến bộ đôi Lilo & Stitch khiến cả thế giới “phát cuồng” khi tái trình diện các nhân vật quen thuộc theo cách mới mẻ, cuốn hút. Không kém cạnh, Phim Xì Trum cũng chứng minh rằng những chú người lùn xanh tí hon vẫn còn nguyên sức hút sau hơn 60 năm “tung hoành.

Tiếp nối làn sóng đó, Super Mario Thiên Hà - phần kế tiếp trong loạt phim hoạt hình dựa trên tựa game huyền thoại của Nintendo cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ không kém. Bộ phim trở thành tác phẩm có doanh thu ngày mở màn cao nhất năm 2026, và chỉ sau gần 2 tháng công chiếu đã cán mốc gần 1 tỷ đô la toàn cầu (tương đương 25 nghìn tỷ đồng). Tại Việt Nam, Mario và những người bạn cũng không hề "lép vế" khi nhanh chóng lọt top doanh thu ngay trong tuần đầu ra mắt.

Trong tháng 6 tới đây, Siêu Quậy Marsupilami sẽ ra mắt khán giả Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nhân vật huyền thoại từ truyện tranh Pháp của họa sĩ André Franquin bước ra màn ảnh rộng, dưới dạng phim live action kết hợp CGI hiện đại. Kịch bản xoay quanh David - một nhân viên vườn thú đang gặp khó khăn trong công việc.

Để cứu vãn sự nghiệp, anh nhận nhiệm vụ vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. David đưa theo con trai Léo và vợ cũ Tess tham gia chuyến đi trên du thuyền, vô tình kéo cả gia đình vào một phi vụ hỗn loạn mà chính anh chưa lường trước. Khi kiện hàng bất ngờ được mở ra, bên trong là một sinh vật nhỏ bé, đáng yêu với chiếc đuôi dài đặc trưng - Marsupilami. Từ đó, chuyến đi tưởng chừng bình thường biến thành chuỗi tình huống truy đuổi dở khóc dở cười.

Sự trở lại của Siêu Quậy Marsupilami cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét của điện ảnh hiện đại: Đưa những biểu tượng tuổi thơ trở lại màn ảnh rộng bằng diện mạo mới, vừa khơi gợi cảm giác hoài niệm cho những người từng lớn lên cùng nhân vật này vừa mở ra cơ hội để lớp khán giả trẻ tiếp cận câu chuyện qua phong cách kể chuyện và kỹ thuật điện ảnh hiện đại hơn.