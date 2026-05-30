Có gì ở phim hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng YouTube?

HHTO - Không chỉ vô cùng ăn khách trên YouTube, "The Amazing Digital Circus: Hồi Kết" còn chuẩn bị ra rạp tại Việt Nam.

Ra mắt vào năm 2023, series hoạt hình The Amazing Digital Circus tạo nên cơn sốt toàn cầu và trở thành một trong những phim hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng YouTube. Mùa Hè năm nay, phần kết rất được mong chờ của series đình đám này sẽ chính thức đổ bộ các rạp chiếu tại Việt Nam.

The Amazing Digital Circus xoay quanh câu chuyện về 6 con người bị mắc kẹt trong một rạp xiếc mô phỏng thực tế ảo và bị giám sát bởi Caine - một AI làm nhiệm vụ quản lý rạp xiếc. Tất cả phải cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ quặc - nơi họ phải đấu tranh để giữ lại sự tỉnh táo của tâm trí, không đánh mất bản thân và trở thành những quái vật kỹ thuật số.

6 nhân vật đều bị mắc kẹt trong rạp xiếc.

Chuyện phim gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ cách kể chuyện độc đáo, sáng tạo đến bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, mang đậm tính chiêm nghiệm, triết lý về ý nghĩa của cuộc sống. Sự đấu tranh của các nhân vật mang đến những góc nhìn mới mẻ về nội tâm con người, được khắc họa bởi mô hình của một rạp xiếc kỳ quặc, đầy màu sắc nhưng cũng ẩn chứa biết bao hiểm nguy.

Hành trình cuối cùng của phim có gì?

Trong hành trình cuối cùng, khi Caine ra đi và ánh đèn rạp xiếc vụt tắt, chỉ còn lại những ám ảnh tội lỗi trong quá khứ dằn vặt các thành viên. Trong khoảnh khắc viễn cảnh về sự vĩnh cửu dần trở nên mờ nhòa, các thành viên cũng phát hiện ra sự thật về The Amazing Digital Circus và lịch sử đằng sau nó. Liệu họ sẽ chấp nhận hiện thực này, hay sẽ đưa ra một lựa chọn mạo hiểm nào khác?

Hai tập cuối chỉ ra rạp trong 13 ngày.

Phiên bản chiếu rạp mang tên The Amazing Digital Circus: Hồi Kết sẽ bao gồm tập 8 và tập 9 - cũng là tập cuối cùng của series được chiếu tại rạp Việt chỉ trong 13 ngày, từ 5/6 đến hết 17/6/2026. Các khán giả ra rạp sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức những thước phim cuối cùng của chuyến hành trình kỳ diệu này.