Những chú thuật sư mạnh hơn Gojo trong Jujutsu Kaisen: Yuji trở lại, lợi hại hơn xưa?

HHTO - Gojo Satoru là bậc thầy chú thuật hùng mạnh hàng đầu Jujutsu Kaisen, nhưng vẫn có các chú thuật sư khác vượt trội hơn.

Gojo Satoru từ lâu đã được công nhận là bậc thầy chú thuật mạnh nhất trong thế giới Jujutsu Kaisen. Sự ra đời của anh đã thay đổi cán cân sức mạnh, với Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn khiến anh gần như bất khả chiến bại. Tuy nhiên, theo các diễn biến mới nhất trong hậu truyện Jujutsu Kaisen Modulo, khái niệm "mạnh nhất" không còn cố định nữa. Sau đây là những chú thuật sư được đánh giá có tiềm năng hoặc đã thực sự vượt qua Gojo Satoru.

Yuta Okkotsu ở thời kỳ đỉnh cao (Prime Yuta)

Yuta Okkotsu vốn đã là một chú thuật sư đặc biệt ngay từ thời còn theo học. Trong khi Gojo sở hữu hiệu suất năng lượng chú thuật tối ưu nhờ Lục Nhãn và Thuật Chú Nghịch Chuyển, Yuta lại sở hữu lượng năng lượng chú thuật khổng lồ gần như vô tận. Ở trạng thái đỉnh cao giả định, Yuta có thể trở thành mối đe dọa mà ngay cả Gojo cũng khó lòng chống đỡ.

Nếu được phát triển lên mức tối thượng, khả năng sao chép bất kỳ thuật thức nào của anh cho phép tiếp cận tức thì mọi kỹ thuật như Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, thu phục Mahoraga và thậm chí thích nghi với Vô Hạ Hạn. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở lý thuyết, và Yuta vẫn chưa có lần nào áp dụng nó vào các cuộc chiến thực tiễn.

Ryomen Sukuna (với Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật)

Siêu phản diện Sukuna vốn đã sở hữu trình độ tinh thông chú thuật ngang ngửa hoặc vượt Gojo. Tuy nhiên, Vô Hạ Hạn vẫn là bức tường gần như không thể vượt qua bằng kỹ năng thuần túy. Điểm khác biệt nằm ở phiên bản Sukuna sử dụng Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, đặc biệt khi triệu hồi Mahoraga - Thần Tướng.

Mahoraga có khả năng thích nghi với mọi hiện tượng, bao gồm cả khái niệm "vô hạn". Một khi thích nghi hoàn tất, Gojo mất đi lớp phòng thủ chính, trở nên dễ bị tổn thương trước các đòn khủng của Sukuna. Sự kiện tại Shinjuku đã chứng minh Sukuna không chỉ vượt trội về sức mạnh mà còn cả chiến thuật. Đây là lần đầu tiên Gojo thực sự bị đánh bại, khẳng định Sukuna ở khoảnh khắc đó đã vượt qua chú thuật sư mạnh nhất.

Dabura

Chiến binh thuộc bộ tộc Deskunte ngoài hành tinh đại diện cho một cấp độ hoàn hảo về thể chất mà các chú thuật sư Trái Đất mới chỉ bắt đầu tiếp cận. Dabura sở hữu tốc độ ánh sáng, thứ mà ngay cả Lục Nhãn của Gojo cũng khó phản ứng kịp thời với các đòn tấn công tức thời. Hơn nữa, khả năng học hỏi của Dabura trong chiến đấu là chưa từng có. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, anh đã nắm bắt được năng lượng dương tính và sử dụng Thuật Chú Nghịch Chuyển ngay lập tức, điều mà Gojo mất nhiều năm để biết đến sự tồn tại.

Trong trận đấu đang diễn ra với Mahoraga, Dabura chính là người thích nghi và áp đảo, thay vì bị động như các đối thủ trước. Tốc độ, khả năng tiến bộ và sức mạnh vật lý thuần túy khiến Dabura vượt xa "thầy Gộ" ở nhiều khía cạnh.

Yuji Itadori ở thời kỳ đỉnh cao (Prime Yuji)

Trong bộ Jujutsu Kaisen Modulo, Yuji Itadori đã trở thành hiện tượng vượt ngoài mọi thang đo cũ. Yuji phiên bản đỉnh cao thể hiện nhiều khía cạnh vượt trội so với thời kỳ Shinjuku, như khi anh thực hiện được Black Flash theo ý muốn, làm chủ hoàn toàn Huyết Thao Thuật và nắm giữ thuật thức của Sukuna tốt hơn chính chủ nhân cũ.

Đáng kinh ngạc hơn, Yuji giờ đây bất tử, không thể bị trừ khử bằng bất cứ phương tiện thông thường nào. Phiên bản Dismantle của anh có quy mô và sức hủy diệt lớn hơn cả Hollow Purple 200% của Gojo, đủ để xóa sổ cả một thành phố. Với nhận thức cấp linh hồn cùng khả năng tấn công lẫn phòng thủ bất khả xâm phạm, Yuji đã trở thành thế lực mà hệ thống phân cấp chú thuật cũ không thể định lượng.