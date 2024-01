"Attack on Titan" làm nên lịch sử khi là anime đầu tiên thắng giải thưởng này

HHT - “Attack on Titan” khiến người hâm mộ không khỏi tự hào khi là bộ anime đầu tiên nhận được danh hiệu "Phim hoạt hình trực tuyến hay nhất” tại Astra TV Awards.

Trong lễ trao giải Astra TV Awards lần thứ ba được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) vừa qua, Attack on Titan được vinh danh ở hạng mục Phim hoạt hình trực tuyến/Phim truyền hình trực tuyến hay nhất (Best Streaming Animated Series or TV Movie) năm 2023. Attack on Titan cũng là tác phẩm thuộc thể loại anime đầu tiên thắng giải thưởng này.

Dẫu có "tuổi đời" còn khá trẻ so với Oscar hay Quả Cầu Vàng, Astra TV Awards vẫn là một trong những giải thưởng lớn của Hollywood. Đây là giải do Liên minh sáng tạo Hollywood tổ chức, chuyên dùng để vinh danh các bộ phim, diễn viên chất lượng trong lĩnh vực truyền hình.

Một số cái tên nổi bật khác tại mùa giải năm nay bao gồm series Will Trent thắng giải Phim truyền hình dài tập chiếu đài hay nhất, nam tài tử Pedro Pascal nhận danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Joel trong The Last of Us và nữ diễn viên người Úc Sarah Snook nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Shiv Roy trong phim Succession.

Attack on Titan (tựa gốc: Shingeki no Kyojin) là anime dài tập chuyển thể từ loạt truyện tranh cùng tên của tác giả Isayama Hajime. Phim lấy bối cảnh hậu tận thế, khi loài sinh vật mang tên “Titan” (người khổng lồ) thống trị mặt đất, đẩy nhân loại lui vào “sống ẩn” trong ba bức tường chật hẹp. Bản anime Attack on Titan được sản xuất bởi Wit Studio và MAPPA, gồm 4 mùa chiếu dàn trải từ năm 2013 đến 2023, gây được nhiều tiếng vang ở thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Trong một thật kỷ qua, Attack on Titan được biết đến như một tác phẩm sở hữu cốt truyện đồ sộ, phức tạp với loạt plot-twist (chuyển hướng bất ngờ) thách thức ngưỡng chịu đựng của người xem. ới những giá trị nhân văn cũng như thông điệp hòa bình mà phim mang lại, hầu hết khán giả đều cảm thấy bộ phim xứng đáng khi được vinh danh tại Astra TV Awards.

Ngoài Astra TV Awards, mùa cuối Attack on Titan cũng được vinh danh tại một số lễ trao giải khác như Manga Kodansha Awards, Attilio Micheluzzi Awards hay Harvey Awards.