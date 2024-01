Leonardo DiCaprio dẫn dụ đạo diễn Martin Scorsese vào con đường "ghiền" phim Ghibli

HHT - Không chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với anime, nam tài tử Leonardo DiCaprio còn "dẫn dụ" vị đạo diễn lão làng của Hollywood - Martin Scorsese trở thành fan cứng nhà Ghibli bằng hai bộ phim "Công Chúa Mononoke" và "Vùng Đất Linh Hồn".

Là “cặp bài trùng” trong hơn hai thập kỷ của Hollywood, nam diễn viên Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese từng cùng nhau tạo nên loạt tuyệt phẩm điện ảnh như: Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed (2006), Shutter Island (2010) và The Wolf of Wall Street (2013).

Gần đây, bộ đôi diễn viên - đạo diễn trên đã có một buổi phỏng vấn với Letterboxd để quảng bá phim Killers of the Flower Moon (Vầng Trăng Máu) - bộ phim điện ảnh đánh dấu lần hợp tác thứ 6 của cả hai.

Nhân dịp đó, Leonardo DiCaprio đã kể chuyện về đạo diễn Hayao Miyazaki, đồng thời đề xuất đạo diễn Martin Scorsese xem ngay một số tác phẩm kinh điển của Studio Ghiblinhư Spirited Away (2001) và Princess Mononoke (1997). Sự tương tác này của Leonardo và Martin đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi hai gã khổng lồ điện ảnh đều bàn về anime.

Trong cuộc phỏng vấn với Cartoon Brew, Steve Alpert - người phụ trách bộ phận quốc tế của Studio Ghibli từ năm 1996 đến năm 2011 cũng đã tiết lộ rằng đạo diễn Martin Scorsese từng ngỏ ý mời Hayao Miyazaki cùng trò chuyện và bàn về chuyện làm phim.

Tình yêu dành cho anime của nam tài tử Titanic không có gì phải bàn cãi khi Leonardo từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tác phẩm kinh điển như Akira (1988), cũng như nhiều “đứa con tinh thần” khác của Studio Ghibli.

Siêu sao Hollywood thậm chí còn không ngần ngại liệt kê bộ phim Princess Mononoke là một trong bảy bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của anh trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010 với tờ Esquire.

Princess Mononoke kể về cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên, nơi mà các vị thần và sinh vật huyền bí phải chịu sự đe dọa từ những kẻ khai thác tài nguyên. Đặt vấn đề về bảo vệ môi trường, Princess Mononoke không chỉ giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước mà còn được công nhận là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Hayao Miyazaki.

Được xem là một trong những bộ anime hay nhất mọi thời đại, Spirited Away kể về cuộc phiêu lưu của một cô bé tên Chihiro vào thế giới tưởng tượng, nơi các linh hồn sinh sống. Cô phải đối mặt với nhiều thử thách để giải thoát bản thân và gia đình khỏi thế giới này.

Spirited Away nhận được sự công nhận từ giới phê bình và khán giả. Bộ phim đã giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất ở Oscar 2003, trở thành phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản đạt được giải thưởng danh giá này của Hollywood.