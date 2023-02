7 ca khúc hoàn hảo cho playlist Valentine: JungKook BTS bay bổng, TWICE ngọt ngào

HHT - Hãy bổ sung các ca khúc K-Pop ngọt như đường sau đây vào playlist nhạc Valentine này, dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp!

Euphoria - JungKook

Euphoria của JungKook (BTS) sẽ khiến trái tim bạn rung rinh ngay từ lần nghe đầu tiên. Với những cảm xúc bay bổng và ca từ lãng mạn, được thể hiện bởi chất giọng khỏe khoắn và truyền cảm của “em út” BTS, bài hát này rất phù hợp cho ngày lễ tình nhân.

Heart Shaker - TWICE

Bản hit đình đám của TWICE - Heart Shaker là một bài hát phù hợp cho ngày Valentine. Giai điệu rộn ràng, ca từ lạc quan và cũng rất lãng mạn, khiến người nghe cảm thấy ngập tràn tình yêu. Đây cũng là bài hát củng cố thêm danh tiếng vững chắc của TWICE trên bản đồ K-Pop mà ai yêu mến 9 cô gái xinh đẹp này không thể bỏ qua.

Strawberry Moon - IU

Strawberry Moon của IU là một ca khúc hết sức lôi cuốn người nghe. Trên thực tế, bài hát nói về sự lãng mạn và những khoảnh khắc đặc biệt khi được nhìn qua lăng kính giàu trí tưởng tượng của con người. Chỉ riêng giai điệu thôi cũng đủ làm bạn ấn tượng rồi, lại còn được thể hiện bởi giọng hát ngọt ngào của IU, ca khúc này điểm 10 chất lượng!

Dream - Suzy & Baekhyun

Dream mang đến cho người nghe cảm giác ấm cúng và lãng mạn, phảng phất chút cổ điển trữ tình. Ca khúc có sự góp mặt của hai ca sĩ tài năng là Suzy và Baekhyun (EXO). Ban đầu, sự kết hợp này nhận nhiều nghi ngại, nhưng Dream đã chứng minh giọng hát của Suzy và Baekhyun kết hợp với nhau đã tạo nên một giai điệu tuyệt vời.

At The End - Chungha

Ca khúc At The End là nhạc phim của bộ phim truyền hình đình đám Hotel del Luna. Từ tiếng đàn guitar mộc mạc, được hát theo phiên bản Acoustic và giọng hát nhẹ nhàng của Chungha, tổng thể bài hát rất dịu dàng và ngọt ngào. Chắc chắn bạn không nên bỏ qua trong danh sách phát của bạn cho Valentine!

Tell Me You Love Me - Bolbbalgan4

Tất cả chúng ta đều từng trải qua “tình yêu gà bông” vào một thời điểm nào đó trong đời, chủ đề này được nhấn mạnh lần nữa trong Tell Me You Love Me của BOL4. Bài hát kể về câu chuyện tình lãng mạn mới chớm nở, với những rung động và ước ao trong tình yêu một cách trong sáng, dễ thương. Tell Me You Love Me cuốn hút mọi tai nghe bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng rất bắt tai.

Mr.Chu - Apink

Mr. Chu của các cô nàng Apink là một bài hát kinh điển đối với người hâm mộ K-Pop! Dù phát hành đã lâu nhưng đến tận hiện tại, bài hát vẫn không mấy lỗi thời. Mr. Chu chia sẻ câu chuyện về một cô gái nhút nhát và người mà cô ấy thích một cách dễ thương, ngọt ngào. Giai điệu rộn ràng bắt tai, vũ đạo dễ thương, lời bài hát ngọt ngào, Mr. Chu là một trong những lựa chọn hàng đầu cho ngày Valentine!