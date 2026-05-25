Vì sao xuất hiện “vòng tròn đen” kỳ lạ trên bầu trời TP.HCM? Thực chất là gì?

HHTO - Nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy “vòng tròn đen” lơ lửng trên bầu trời TP.HCM. Vì sao có hiện tượng này và nó có là dấu hiệu gì không?

Tóm tắt nhanh: · “Vòng tròn đen” trên trời thường là vòng khói (smoke ring). · Nó thường hình thành từ khí hoặc khói bị đẩy ra đột ngột. · Đây không phải hiện tượng siêu nhiên, cũng không báo hiệu gì về thời tiết. · Thường thì nó có thể liên quan đến hoạt động công nghiệp hoặc sự cố.

Sáng nay, nhiều người tại TP.HCM chia sẻ video ghi lại hình ảnh một “vòng tròn đen” lơ lửng trên bầu trời. Nó có hình tròn gần như hoàn hảo và chuyển động chậm, khiến ai cũng tò mò, thậm chí liên tưởng đến những hiện tượng bí ẩn.

Đây là video:

Nguồn: Tôi là dân Thuận An, Hà Nội 24h.

“Vòng tròn đen” trên trời thực chất là gì?

Trên thế giới, hiện tượng này được gọi là “vòng khói” (smoke ring), thường được giải thích là tương tự như vòng khói mà người ta có thể thổi ra bằng miệng nhưng lớn hơn.

Theo trang AccuWeather, hầu hết các vòng khói này do con người tạo ra. Trong nhiều trường hợp, nó là do một vụ nổ gì đó hoặc do khói phun mạnh lên.

Khi khói được phun lên đột ngột, nó tạo thành hình tròn, rồi ngày càng trở nên mỏng hơn và tròn hơn.

Như vậy, "vòng tròn đen" không phải "cổng trời", hay đĩa bay, hay hiện tượng siêu nhiên như nhiều người viết trên mạng.



Vì sao “vòng tròn đen” xuất hiện?

“Vòng tròn đen” thường xuất hiện trong một số tình huống như khí hoặc khói được thải ra đột ngột từ nhà máy, ống khói; hoặc có một vụ nổ của thứ gì đó; hoặc do hoạt động của một số thiết bị công nghiệp.

Trong điều kiện trời ít gió, vòng tròn này có thể giữ nguyên hình dạng khá lâu và trôi chậm trên bầu trời, khiến nhiều người dễ nhận ra.

Một vòng tròn đen từng xuất hiện ở Kansas (Mỹ). Ảnh: Frankie Camren.

Có phải hiện tượng hiếm hoặc nguy hiểm?

Hiện tượng này không phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm trên thế giới. Đã từng có những trường hợp tương tự được ghi nhận gần các khu công nghiệp, hoặc sau các màn trình diễn pháo hoa hoặc các sự cố nổ.

Bản thân “vòng tròn” này không gây hại, nhưng nó có thể là dấu hiệu cho thấy đã có một nguồn phát khí hoặc sự cố nổ gì đó (có thể lớn hoặc nhỏ).

Và vì nó thường là do hoạt động của con người, nên nó cũng không báo hiệu gì về thời tiết cả.