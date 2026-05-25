Robot giúp việc hình người sắp ra mắt: Làm được những gì, giá bao nhiêu?

HHTO - Robot giúp việc hình người có thể làm phần lớn việc nhà sắp được ra mắt tại Trung Quốc. Thực tế, robot biết làm những việc gì, giá bao nhiêu tiền?

Tóm tắt nhanh: Trung Quốc đang phát triển robot hình người làm việc trong gia đình. Robot mẫu mới có thể giặt đồ, nấu ăn, dọn giường, hỗ trợ chăm sóc người già. Một mẫu "robot giúp việc" hiện đại dự kiến được cho các gia đình dùng thử từ năm 2027. Giá robot hiện lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng các công ty đang cố gắng giảm giá thành.

Robot hình người có thể làm nhiều việc nhà

Những robot hình người có thể gấp quần áo, dọn bàn, trải ga giường hay hỗ trợ chăm sóc người già dự kiến sẽ sớm xuất hiện trên thị trường Trung Quốc, theo SCMP.

Vừa rồi, công ty GigaAI đã ra mắt mẫu robot hình người làm việc nhà đa năng đầu tiên của Trung Quốc, gọi là SeeLight S1. Robot này sẽ được cung cấp miễn phí cho các gia đình dùng thử tại Vũ Hán từ nửa đầu năm 2027, theo Trường Giang Nhật Báo.

Trong hình ảnh giới thiệu, robot hai tay, có bánh xe này có thể thái rau, rán trứng, cho đồ vào máy giặt, phơi quần áo, dọn giường và mở rèm cửa.

Robot cũng được trang bị cơ chế đặc biệt để nó dừng lại ngay lập tức khi gặp vật nuôi hoặc trẻ em.

Robot SeeLight S1 thái cà chua. Ảnh: SCMP.

Giá hiện vẫn rất cao

Giá robot hình người hiện vẫn còn khá cao. Theo Xinhua, một số robot chăm sóc người già, có khả năng trò chuyện bằng trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ y tế trực tuyến, có giá tới hơn 140.000 tệ tại Trung Quốc (khoảng hơn 540 triệu đồng).

Tuy nhiên, nhà phát triển đặt mục tiêu giảm giá thành phần cứng của "robot giúp việc" SeeLight S1 xuống dưới 100.000 tệ (gần 390 triệu đồng) vào tháng 6/2027.

Robot S1 đã làm được khá nhiều việc nhà. Ảnh: Trường Giang Nhật Báo.

"Robot giúp việc" giải quyết được những vấn đề gì?

Robot S1 được thiết kế để tự động hiểu các nhiệm vụ trong nhà và lập kế hoạch thực hiện với sự trợ giúp của AI.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, robot hình người có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động và dân số già hóa nhanh tại Trung Quốc và nhiều nước khác.

Hiện các công ty công nghệ vẫn tiếp tục "huấn luyện" robot cho các tình huống thực tế tại gia đình. Đây là sự khác biệt lớn với những robot làm việc trong các nhà máy, vì môi trường gia đình không được tiêu chuẩn hóa mà có thể thay đổi mỗi ngày.

Một người lớn tuổi trò chuyện với robot hình người tên là "Xia Lan" (không phải mẫu robot hình người mới nhất). Ảnh: Liang Xu/ Xinhua.

Có thể thấy, robot hình người có thể đảm nhiệm khá nhiều việc nhà vốn cần nhiều thời gian, công sức, hoặc con người vẫn "ngại" làm. Vì vậy, thị trường robot gia dụng, đặc biệt là robot làm việc nhà "đa năng", được dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tới.