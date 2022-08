Á hậu Phương Nga chuẩn “bạn gái nhà người ta”: Lên tiếng động viên Bình An cực tinh tế

HHT - Sau khi thấy Bình An tỏ vẻ buồn bã, chán nản vì bị chê bai quá nhiều trong vai diễn mới, Á hậu Phương Nga đã nhanh chóng an ủi, động viên bạn trai một cách rất khéo léo.

Dù đã đóng nhiều phim, nhưng có lẽ chưa vai diễn nào khiến Bình An thấy mệt mỏi như nhân vật Quân của Gara Hạnh Phúc. Chỉ đóng vai nam phụ nhưng Bình An lại trở thành tâm điểm bàn tán chú ý của khán giả khi phim lên sóng.

Lý do cũng vì nhân vật này không có điểm nào đáng yêu mến, ngoại trừ vẻ ngoài bảnh bao. Quân bị khán giả ghét bỏ vì đã lén phản bội Sơn Ca để cặp kè với người phụ nữ lớn tuổi giàu có; lúc trước anh chàng còn thề thốt chỉ yêu một mình Sơn Ca nhưng sau đó lại lao đến với người tình. Quân cũng không hề tài giỏi, chỉ biết dựa hơi tình nhân lớn tuổi để có công việc, có tiền bạc mà thôi.

Chính vì càng xem Gara Hạnh Phúc càng không ưa nhân vật Quân mà khán giả chuyển sang chỉ trích lây cả Bình An, mắng mỏ như thể Bình An chính là Quân. Kết quả là trên trang cá nhân, nam diễn viên đã than thở và mong người xem phân biệt phim là phim, đời là đời.

Sau đó, Á hậu Phương Nga cũng nhanh chóng lên tiếng an ủi bạn trai. Trên fanpage lẫn trang cá nhân, Phương Nga đều nhắn nhủ mong cư dân mạng hãy góp ý công tâm, đừng mang tính cách của nhân vật trong phim ra chê trách Bình An ở ngoài đời.

Phương Nga còn tiết lộ rằng mấy hôm nay, Bình An buồn, trăn trở, luôn đọc hết bình luận của mọi người để rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Vì thế mà nàng Á hậu thấy rất thương bạn trai và hy vọng cộng đồng mạng sẽ không hiểu nhầm Bình An nữa.

Lời an ủi rất nhẹ nhàng của Phương Nga nhận được nhiều lời khen là tinh tế, nhẹ nhàng và ít nhiều sẽ khiến người xem không còn "ghét lây" Bình An chỉ vì nhân vật mà anh vào vai. Phương Nga và Bình An vốn là cặp đôi đẹp trong V-Biz suốt nhiều năm nay, và mọi người đang chờ đợi một đám cưới lãng mạn của cặp đôi.