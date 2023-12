AAA 2023: Có thêm hạng mục "Fandom của năm", NewJeans ẵm Daesang như dự đoán

HHT - Fan K-Pop đã không lạ với chuyện có giải mới ra đời. Nhưng những giải thưởng mới tại AAA 2023 vẫn khiến công chúng phải bật cười. Daesang mới dành riêng cho fandom được bàn luận nhiều nhất, độc lạ và xứng đáng.

AAA 2023 vừa được tổ chức tại Philippines. Lễ trao giải khép lại với những tranh cãi chẳng khác những năm trước: Lại là "đẻ giải", chia giải, set up sân khấu tối, ghi hình không đẹp. Dàn sao hùng hậu và chất lượng biểu diễn của nghệ sĩ là điểm sáng khỏa lấp các khuyết điểm đó.

Tập trung vào giải thưởng quan trọng nhất - Daesang, năm nay, AAA trao 7 Daesang, bổ sung một hạng mục mới là Fandom của năm (Fandom of the Year). Chủ nhân thuộc về fandom của "hoàng tử nhạc trot" Lim Young Woong. Không có tranh cãi, khán giả tỏ ra thích thú với giải thưởng mới này. Cộng đồng người hâm mộ chính là người góp công lớn tạo nên vị thế và danh tiếng của nghệ sĩ, vì thế họ xứng đáng được tôn vinh.

Fan K-Pop đều phải gật gù với chiến thắng thuộc về fandom của Lim Young Woong. Lực lượng chủ yếu là các chị, các mẹ nhưng độ chiến thì không thua kém bất kỳ fandom trẻ tuổi nào, từ độ chịu chi tới tốc độ mass stream chỉ cần "xuất trận" đều khiến các fandom khác phải dè chừng.

NewJeans tiếp tục có cú "double - kill" Daesang. Nhóm mang về hai chiếc cúp cao nhất là Singer of the Year và Song of the Year - Ca sĩ của năm và Bài hát của năm. Từ MAMA 2023, MMA 2023 tới giờ là AAA 2023, Ditto giúp NewJeans mang về không ít giải thưởng nhưng vẫn chịu cảnh "ra rìa" ở các sự kiện cuối năm. Khán giả đang mong mỏi siêu hit này sẽ được nhóm mang lên sân khấu trong các sự kiện sau.

Daesang Album of the Year - Album của năm thuộc về SEVENTEEN. Nhóm nhỏ của nhà "mười bảy" BSS cũng giành được một chiếc Daesang là Performance of the Year - Màn trình diễn của năm. Bộ ba của BSS cũng khép lại AAA 2023 với sân khấu Fighting không thể quậy hơn.

Actor of the Year - Diễn viên của năm thuộc về Lee Jun Ho. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh nhận được giải thưởng này. Năm ngoái là Cổ Tay Áo Màu Đỏ thì năm nay, Lee Jun Ho cũng gây chú ý với King The Land. Dù chưa hoàn toàn vượt qua cái bóng của tác phẩm trước nhưng diễn xuất và phản ứng hóa học của anh với YoonA cũng tạo nên cơn sốt không nhỏ.

Kết quả giải thưởng còn lại của AAA 2023: Nghệ sĩ xuất sắc - Ca sĩ: AKMU, ITZY, THE BOYZ, IVE, LE SSERAFIM, SB19 - Diễn viên: Kentaro Sakaguchi, Kim Seonho, Kim Jihoon Màn trình diễn xuất sắc: LE SSERAFIM Top of K-POP Record: Kim Jaejoong Diễn viên xuất sắc nhất: Kim Se Jeong, Ahn Hyo Seop, Lee Dong Hwi, Melai Cantiveros-Francisco, Lee Jun Hyuk Scene Stealer Award: Jung Sung Il Best Musician Award: KARD, STAYC, ZEROBASEONE, Kwon Eun Bi, Sakurazaka46 Fabulous Award: NewJeans, Stray Kids, Lim Young Woong, Daniel Padilla, Kathryn Bernando Best Acting Performance Award: Kim Young Dae, Lee Jun Young, Suho, Moon Ga Young Best Choice Award: Lee Youngji, BOYNEXTDOOR, Kang Daniel, &TEAM, NewJeans, NMIXX, Ben&Ben, DREAMCATCHER, Lim Young Woong, DinDin, Kim Jaejoong Tân binh của năm: ZEROBASEONE, Moon Sangmin, Lee Eun Saem Nghệ sĩ châu Á: NewJeans, LE SSERAFIM, Jang Wonyoung (IVE), Kentaro Sakaguchi, Kim Seonho Emotive Award: ONEUS, BOYNEXTDOOR, &TEAM, Suho (EXO) Hot Trend Award: NewJeans, SB19, Lim Young Woong, Ahn Hyo Seop, Lee Jun Ho Popularity Award: Lim Young Woong, Sakurazaka46, Lee Junho, Kim Sejeong Icon Award: TEMPEST, NMIXX, Kep1er, Cha Joo Young Best Creator Award: 3RACHA (Stray Kids) Best Producer Award: Seo Hyunjoo (Starship) New Wave Award: YAOCHEN, KINGDOM, Ash Island, Park Jaechan Potential Award: Lapillus, ATBO, Paul Blanco, Yoo Seon Ho Focus Award: Younghoon (THE BOYZ), HORI7ON, LUN8, Ahn Dong Gu