"Ác nam The Glory" gây sốt với ảnh thời diễn viên kịch: Hao hao Jinyoung (GOT7)

HHT - Nét điển trai của Park Sung Hoon trong loạt ảnh khi anh còn là một diễn viên sân khấu kịch khác hoàn toàn với khí chất của Jeon Jae Joon trong "The Glory". Fan "đổ gục" với nhan sắc ngọt ngào như nam thần thanh xuân, một số góc mặt có phần giống với Jinyoung (GOT7).

Thành công của The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) đã đưa tên tuổi của Park Sung Hoon thăng hoa. Anh vào vai Jeon Jae Joon trưởng thành, một trong những kẻ từng bắt nạt Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai).

Từ nội tâm nhân vật đến ngôn ngữ hình thể của Jeon Jae Joon - một kẻ phóng túng, bạo lực, thô lỗ đều được Park Sung Hoon truyền tải rõ ràng trong từng góc máy. Nhưng ở loạt ảnh thời còn hoạt động với tư cách diễn viên sân khấu kịch, Park Sung Hoon lại tỏa khí chất của một chàng trai thân thiện, ngọt ngào. Sự đối lập hoàn toàn với hình tượng trong The Glory này đã tạo nên cơn sốt trên các diễn đàn tại Hàn Quốc.

Những bức ảnh được lan truyền là hậu trường luyện tập, gặp gỡ fan sau sân khấu của Park Sung Hoon. Thời điểm đó, anh đang trong độ tuổi 20. Knet cảm thán: "Anh ấy trông đẹp như một thần tượng vậy", "Tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mất thôi"...

So với Jeon Jae Joon nhìn đã thấy khó ưa, thì Park Sung Hoon trong loạt ảnh này đốn tim netizen bởi nét điển trai, dễ mến. Góc nghiêng của Park Sung Hoon được nhiều người nhận xét có nét tương đồng với mỹ nam của GOT7 - Jinyoung.

Không chỉ loạt ảnh quá khứ, mà ảnh đời thường được Park Sung Hoon chia sẻ trên Instagram cá nhân cũng đối lập hoàn toàn với hình tượng trong The Glory: Giản dị và ngọt ngào.

Park Sung Hoon sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp phim truyền hình vào năm 2011. Black Knight: The Man Who Guards Me, My Only One, Mad Dog... là một trong những bộ phim nổi bật mà anh từng tham gia. Park Sung Hoon được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi có thể biến hóa linh động qua nhiều dạng vai.