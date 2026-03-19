Ai Thắng Ai?: LOHAN - Bảo Thy cổ vũ những ai mắc kẹt giữa kỳ vọng và bản sắc

Ai Thắng Ai? đánh dấu màn kết hợp thú vị giữa LOHAN và Bảo Thy. Thông qua dự án, cả hai mang đến sự tương phản thú vị: Bảo Thy thể hiện sự nữ tính, sắc sảo và bản lĩnh của một biểu tượng qua nhiều thời kì V-Pop, trong khi đó LOHAN lại mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, giàu năng lượng của một nghệ sĩ mới.

Với chất liệu Pop Dance hiện đại, Ai Thắng Ai? là khúc ca đồng cảm với một thế hệ vừa muốn tỏa sáng, vừa phải vật lộn với vô số kỳ vọng, định kiến và những áp lực vô hình trong việc xây dựng hình ảnh bản thân.

Lấy cảm hứng từ cuộc đối đầu đầy tính biểu tượng giữa “makeup” và “unmakeup”, ca khúc như một lời cổ vũ dành cho những ai đang học cách thôi che giấu mình. Ở đó, sự chiến thắng không nằm ở việc hơn thua với người khác, mà nằm ở việc không để bản thân bị đánh bại bởi những lớp mặt nạ mình tạo nên.

Với Ai Thắng Ai?, LOHAN tham gia cả khâu sáng tác và sản xuất, từng bước định hình phong cách cá nhân thay vì chỉ dừng lại ở vai trò trình diễn. Sự xuất hiện của Bảo Thy trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ gây ấn tượng với visual cuốn hút, nữ ca sĩ còn mang đến màu giọng linh hoạt, cho thấy sự làm mới trong hình ảnh và cách thể hiện âm nhạc.

Trong sản phẩm lần này, LOHAN xuất hiện với hai tạo hình đối lập: Một bên là hình ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ với tông trắng - đen và các chi tiết kim loại, bên còn lại nổi bật hơn với áo khoác da đỏ, quần da đen và mái tóc đỏ ấn tượng. Trong khi đó, Bảo Thy xuất hiện như một nữ chiến binh hậu tận thế, góp phần hoàn thiện tổng thể hình ảnh cá tính cho MV.

Trước khi MV ra mắt, LOHAN đã trình diễn Ai Thắng Ai? tại fan meeting ngày 17/3 như màn giới thiệu sớm đến khán giả. Tiết mục phần nào cho thấy sự cải thiện của anh ở vũ đạo, từ kiểm soát hình thể đến cách xử lý động tác trên sân khấu.