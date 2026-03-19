Trúc Nhân, Jun Phạm, Tuimi "Tiếp Nhiên Liệu" cho MV mới của Ngọc Thanh Tâm

Như Lê

HHTO - Ngọc Thanh Tâm vừa giới thiệu MV “Tiếp Nhiên Liệu” với nguồn năng lượng tích cực, gây chú ý nhờ dàn khách mời nổi tiếng được giới trẻ yêu thích.

Dàn khách mời đặc biệt xuất hiện trong MV bao gồm: Hứa Vĩ Văn - Ngô Kiến Huy - Minh Xù - Jun Phạm - Cường Seven - Neko Lê - BB Trần - Trúc Nhân - Rhymastic - Lâm Thành Kim - Kiên Ứng - Hà Kino - Bùi Công Nam - Nhâm Phương Nam - Tuimi - Xuân Nghi - Võ Tấn Phát - Duy Khánh.

ban-sao-cua-ntt-mv-375.jpg
ban-sao-cua-ntt-mv-315.jpg

Tiếp Nhiên Liệu là một ca khúc được Ngọc Thanh Tâm và ê-kíp đặt hàng nhạc sĩ trẻ ONEY từ S•HUBE viết riêng. Tiêu chí được cô hướng đến là mang đến một sản phẩm âm nhạc đáng yêu, vừa vặn với bản thân và có thể truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả.

Tiếp Nhiên Liệu với phần giai điệu Pop không quá cầu kì nhưng bắt tai, cùng với phần nội dung thú vị nhưng ý nghĩa. Ca khúc là những lời động viên tích cực đến người thân, cùng với đó là những lời nhắn nhủ mà người nghe sẽ cảm nhận được sự ấm áp trong những thời điểm khó khăn.

ban-sao-cua-ntt-mv-361.jpg
ban-sao-cua-ntt-mv-282.jpg

Tư Tâm của Gia đình Haha cũng khẳng định không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng vẫn đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm âm nhạc vì đó vừa để thỏa đam mê ca hát, vừa là cách cô kết nối, gửi gắm tâm tư, tình cảm đến khán giả.

Khi nhận được demo ca khúc, Ngọc Thanh Tâm đã tự lên ý tưởng phần MV và nghĩ ngay đến đạo diễn Kiên Ứng để "nhờ cậy". Nữ diễn viên muốn phần hình ảnh của ca khúc Tiếp Nhiên Liệu cũng sẽ đơn giản, gần gũi và mang màu sắc tươi vui, nên phần tiền sản xuất diễn ra chỉ trong 2 tuần.

ban-sao-cua-ntt-mv-291-1.jpg
ban-sao-cua-ntt-mv-240.jpg

Một khó khăn nhỏ là khi nảy ra ý tưởng mời dàn khách mời nổi tiếng góp mặt trong MV mà thời gian quay hình chỉ diễn ra trong 1 ngày. Điều may mắn là các khách mời ai cũng đều yêu quý Ngọc Thanh Tâm nên nhận lời ngay và cố gắng sắp xếp lịch tham gia, ở lại đến cuối cùng.

ban-sao-cua-ntt-mv-229.jpg

Riêng thành viên còn lại của Gia đình Haha - Duy Khánh vì không thể sắp xếp lịch tham gia nên đã được ê-kíp đề nghị xuất hiện đặc biệt qua chiếc mặt nạ. Đó là lý do vì sao MV có 18 khách mời nhưng chỉ có 17 khách mời ghi hình. Có những nghệ sĩ vì không thể sắp xếp tham gia cũng thể hiện sự tiếc nuối và hứa hẹn sẽ "đền bù" cho Ngọc Thanh Tâm vào một dịp khác.

Ngọc Thanh Tâm sẽ có hoạt động quảng bá cho MV Tiếp Nhiên Liệu trong school tour diễn ra trong tháng 3 này tại TP.HCM.

hth.jpg
