Phùng Khánh Linh viết tiếp "Giữa Một Vạn Người" trước thềm concert ở TP.HCM

HHTO - Phùng Khánh Linh ra mắt ca khúc "Giả Vờ" gửi tặng FC Phân Khối Nhỏ, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại concert "Giữa Một Vạn Tour" vào cuối tuần này.

Sau thành công của album Giữa Một Vạn Người và trước thềm concert Giữa Một Vạn Tour, Phùng Khánh Linh khiến fan "rất yêu" khi ra mắt ca khúc Giả Vờ.

Hai đêm concert diễn ra ngày 21 - 22/3 tại TP.HCM của Phùng Khánh Linh đều đã "cháy vé".

Phùng Khánh Linh cho biết, với Giả Vờ, cô không tìm cách lý giải hay vượt qua nỗi buồn mà đơn giản là ở lại trong nó một cách "rất con người". "Ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, khi mọi thứ đã thay đổi nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện. Và điều đó cũng không sao cả, đó là một phần của hành trình cảm xúc" - nữ ca sĩ thổ lộ.

Lấy cảm hứng từ các giai đoạn tâm lý khi đối diện với mất mát, Giả Vờ được Phùng Khánh Linh khai thác ở trạng thái đầu tiên - sự phủ nhận. Đó là khoảnh khắc con người vẫn tự trấn an rằng mọi thứ chưa thay đổi, vẫn cố níu giữ một thực tại đã không còn nguyên vẹn.

Không đơn thuần là sự trốn tránh, "giả vờ" trong ca khúc được nhìn nhận như một cơ chế tự bảo vệ cảm xúc - một khoảng lặng cần thiết trước khi con người đủ dũng cảm bước vào những cung bậc dữ dội hơn như giận dữ, thương lượng hay chấp nhận.

Dù là một "bài hát tặng kèm", sản phẩm do Phùng Khánh Linh sáng tác lại đóng vai trò như mảnh ghép nền tảng cho toàn bộ album. Ca khúc được xây dựng theo một không gian mùa đông cô lập, mọi chuyển động trở nên chậm rãi và cảm xúc bị "đóng băng". Từ cấu trúc đến cách phát triển giai điệu, ca khúc mở ra một cách từ tốn, cho phép cảm xúc lan rộng dần theo thời gian.

Thay vì giữ nguyên chất liệu synth điện tử, producer Blossom đã đưa các lớp synth đi qua "hộp phép thuật" guitar pedals, thực hiện phát lại tín hiệu để tái thu âm thanh, tạo ra những biến đổi về âm sắc và chiều sâu. Quá trình này giúp âm thanh trở nên ít "kỹ thuật số" hơn, đồng thời hòa quyện tự nhiên với tổng thể bản phối, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa mơ màng, cảm xúc.

Về mặt tiết tấu, ca khúc là sự kết hợp giữa trống rock để tạo nền tảng vững chắc và nhạc cụ gõ theo hướng dàn nhạc giao hưởng để mở rộng không gian âm thanh. Ca khúc còn được bổ sung dàn dây thu trực tiếp, tiếng sáo... tạo nên nhịp điệu tự nhiên, cân bằng giữa yếu tố điện tử và chất liệu acoustic.