Album phát hành bí mật của FIFTY FITY gây bức xúc vì tiền triệu nhưng chất lượng ba xu

HHT - Vừa phát hành vào ngày 22/9, album tổng hợp "The Beginning" của FIFTY FIFTY đã vướng vào tranh cãi liên quan đến chất lượng không xứng với giá tiền. Điều này có liên quan gì giữa tranh chấp của nhóm với công ty chủ quản ATTRAKT?

Album tổng hợp mang tên The Beginning của nhóm nữ FIFTY FIFTY bất ngờ phát hành. Dĩ nhiên, giữa lúc FIFTY FIFTY và công ty đang tranh chấp về hợp đồng, album này chỉ được thông báo phát hành mà không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào.

Lùm xùm kiện tụng giữa FIFTY FIFTY và công ty chưa hạ màn, tuy nhiên, công ty quản lý được đề tên trong album vẫn là ATTRAKT. Nhà sản xuất cũng vẫn là Warner Music Korea, Ahn Sung Gil (SIAHN) đảm nhận vai trò nhà sản xuất chính của The Beginning.

Động thái này của ATTRAKT không khỏi khiến cư dân mạng khó hiểu. Trả lời nghi vấn của giới truyền thông, CEO Jun Hong Joon giải thích: "Phiên bản vừa phát hành là phiên bản repackaged (dạng album phát hành lại các ca khúc cũ, có thể có một vài bài hát mới - PV) để quảng bá tại Mỹ. Phiên bản này đã được lên kế hoạch từ tháng 5 và ký kết với Warner Music Korea vào đầu tháng 7".

Thế nhưng, vừa tung ra thị trường, The Beginning cùng ATTRAKT ngay lập tức vướng vào tranh cãi liên quan đến chất lượng của album.

Trong những đoạn clip do fan nhóm đăng tải, các trang trong album phần lớn là giấy trắng, hoặc giấy màu trơn, chỉ có một vài trang in chữ, tên nhóm, ảnh, logo chìm, hoặc lời bài hát của nhóm. Song những trang đó cũng không được đầu tư trang trí, mà chỉ đơn thuần là in chữ và hình ảnh lên.

Hình ảnh của các thành viên FIFTY FIFTY cũng không xuất hiện nhiều, chủ yếu là hình cũ được in mờ dưới lớp màu cam, xanh. Các bức ảnh thậm chí còn không phủ hoàn toàn mặt giấy, mà chỉ bố trí nằm nhỏ và gọn ở phía giữa. Kèm theo đó là chất lượng giấy mỏng manh, dễ rách.

Trước đó, tòa án Seoul đã bác bỏ yêu cầu đình chỉ hiệu lực hợp đồng với công ty chủ quản ATTRAKT của FIFTY FIFTY. Nguyên nhân được đưa ra là do phía nhóm "không đủ bằng chứng". Các thành viên sau đó đã kháng cáo.

Chủ nhân của ca khúc Cupid khi vừa bắt đầu kiện tụng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau loạt hành động gây bức xúc của cơ quan chủ quản, nhiều khán giả đã bắt đầu đồng tình với các cô gái. Hiện tại, phía công ty ATTRAKT vẫn chưa lên tiếng trước ồn ào liên quan đến chất lượng của album The Beginning lần này.