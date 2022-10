Alchemy of Souls 2 “bất ổn”: Không chỉ Jung So Min, Yoo In Soo và Arin cũng sớm rời phim?

HHT - Kết thúc của phần 1 gây tranh cãi, phần 2 của “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đang quay cũng gây nên ồn ào. Không chỉ nữ chính Jung So Min sẽ vắng mặt, mà có tin đồn rằng Yoo In Soo và Arin cũng sẽ sớm rời bộ phim.

Bộ phim truyền hình mới nhất của bộ đôi biên kịch nổi tiếng chị em nhà Hong - Alchemy of Souls (Hoàn Hồn) là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc hot trong năm 2022. Dàn diễn viên chính của phim bao gồm Jung So Min, Lee Jae Wook, Hwang MinHyun, Yoo In Soo, Arin (Oh My Girl), Shin Seung Ho…

Alchemy of Souls là phim cổ trang giả tưởng, lấy bối cảnh vùng đất ma thuật gọi là Daeho, nơi những thuật sư có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đây, thuật hoàn hồn - chuyển linh hồn từ cơ thể này sang cơ thể khác - là thuật cấm. Chính thuật hoàn hồn này đã gây ra bao sóng gió nơi đây.

Phần 1 của Alchemy of Souls gồm 20 tập, lên sóng tập cuối vào tháng 8. Kết thúc của phần 1 đã gây ra tranh cãi khi đột ngột “quay xe”, bầu không khí đang hân hoan đón chờ đám cưới hạnh phúc của các cặp đôi nhân vật trong phim thì bi kịch ập đến. Có không ít ý kiến phàn nàn rằng kết thúc của phần 1 không giải quyết các vấn đề mà phim đã đặt ra từ đầu, chỉ dọn đường để phần 2 lên sóng.

Ngay khi phần 1 vừa kết thúc, teaser của phần 2 được hé lộ. Đông đảo người xem yêu thích Alchemy of Souls “tụt mood” khi biết rằng dàn diễn viên của phần 2 sẽ có thay đổi so với phần 1.

Nữ diễn viên chính Jung So Min sẽ rời đoàn, thay vào đó, nữ diễn viên Go Yoon Jung sẽ là nữ chính của phần 2 bởi nội dung của phần 2 không còn xoay quanh Mudeok, mà chuyển sang Naksu. Trong phần 1, nữ sát thủ Naksu đã sử dụng thuật hoàn hồn, chuyển hồn mình sang cơ thể của Mudeok nhưng sang phần 2, cô sẽ trở lại với cơ thể thật của mình.

Không chỉ có Jung So Min, gần đây nhiều fan tin rằng hai diễn viên khác quen thuộc của phần 1 là Yoo In Soo và Arin (Oh My Girl) cũng sẽ bị thay thế trong phần 2. Trong phần 1, Yoo In Soo và Arin đảm nhận vai hai người thừa kế của hai gia tộc thuật sư lớn ở Daeho, là một cặp đôi sắp tổ chức đám cưới thì phải hoãn lại. Họ là những nhân vật được yêu thích ở phần 1 bởi thường mang đến không khí hài hước, tươi vui cho phim.

Lý do để tin đồn này lan rộng và gây xôn xao trong cộng đồng fan là bởi vì dù xuất hiện trong teaser giới thiệu phần 2, nhưng Yoo In Soo và Arin đã hoàn thành quá trình quay phim từ rất sớm. Các fan nhận ra Yoo In Soo và Arin đã rời đoàn trong khi những diễn viên chính khác như Lee Jae Wook, Hwang MinHyun vẫn còn đang ghi hình. Vì thế, có nhiều suy đoán rằng nhân vật mà họ đảm nhận sẽ chết yểu trong phần 2, và bộ phim sẽ giới thiệu những nhân vật mới.

Trước những xôn xao này, nhà sản xuất của Alchemy of Souls không đưa ra câu trả lời chắc chắn nào. Họ nói rằng điều đó có thể làm hỏng mạch của câu chuyện.

Alchemy of Souls phần 2 có số tập chỉ bằng một nửa so với phần 1, là 10 tập, sẽ lên sóng vào tháng 12 tới.