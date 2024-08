Alien Romolus: Quái vật không gian reo rắc nỗi kinh hoàng cho các phi hành gia

HHT - Có thể bạn chưa biết "Alien" là series phim về quái vật ngoài Trái Đất vô cùng nổi tiếng. Sau 7 năm, bọn chúng đã trở lại để reo rắc nỗi kinh hoàng cho những phi hành gia đang chu du ngoài vũ trụ.

7 năm sau Alien: Covenant (2017) thì thương hiệu Alien mới tái xuất trên màn ảnh rộng với Alien: Romulus (Quái Vật Không Gian: Romulus). Thay vì khám phá những câu chuyện về nguồn gốc của đám quái vật, bộ phim sẽ khiến khán giả giật mình ngay từ những phút đầu tiên khi lũ Alien khổng lồ xuất hiện.

Trailer cuối cùng của Alien: Romulus hé lộ sâu hơn về nguồn gốc của dàn nhân vật chính. Đó là một nhóm thanh niên sống trên một hành tinh có khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống của ai cũng đói khổ. Túng quá hóa liều, họ cùng người máy Andy quyết định đột nhập một trạm nghiên cứu bỏ hoang của tập đoàn Weyland-Yutani nhằm trộm những món đồ có giá trị.

Trong nền nhạc You Are My Lucky Star, con tàu hiện ra đậm vẻ u ám, lạnh lùng của sự chết chóc. Fan của dòng phim Alien dễ dàng nhận ra lỗ thủng do máu a-xít của Xenomorph xuyên thủng các tầng hay đường hầm đầy những khối kén của đám quái vật. Nhưng tất nhiên các nhân vật chính của chúng ta chưa hề có kinh nghiệm để nhận ra những dấu hiệu đáng sợ ấy. Và sau đó, những con quái vật không gian bắt đầu thoát ra và tấn công bất kỳ thứ gì chuyển động trước mắt chúng.

Ban đầu, Quái Vật Không Gian: Romulus từng được lên kế hoạch chiếu trực tuyến. Tuy nhiên, sát ngày khởi quay thì nhà sản xuất đã quyết định chuyển tác phẩm thành phim chiếu rạp vì nhận thấy kịch bản quá hấp dẫn. Thậm chí, hai vị đạo diễn tài ba Ridley Scott và James Cameron - đứng sau Alien (1979) và Aliens (1986) - sau khi xem bản nháp của phần phim mới nhất cũng đã khen đây là một điểm sáng ấn tượng trong series về những con quái vật tăm tối.