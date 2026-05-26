AMAs 2026: BTS xác lập cú đúp lịch sử, biến lễ trao giải trở thành "sân nhà"

Thục Uyên

HHTO - Quay trở lại AMAs sau 5 năm, BTS nối dài chuỗi thắng với cú "hat-trick" vẻ vang (thắng 3/3 đề cử). Không chỉ vậy, nhóm chính thức xác lập kỷ lục - nhóm nhạc châu Á đầu tiên tạo nên cú đúp tại lễ trao giải nhạc Pop hàng đầu nước Mỹ.

Sáng 26/5 (giờ Việt Nam), Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs) lần thứ 52 đã diễn ra tại Las Vegas (Mỹ). Đặc biệt, BTS khuấy đảo cõi mạng toàn cầu khi xác nhận sẽ quay trở lại lễ trao giải danh giá này sau 5 năm.

BTS khuấy đảo cõi mạng với xác nhận tham gia AMAs 2026.

Tại AMAs 2021, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên công phá cả 3 giải "Nghệ sĩ của năm", "Nhóm nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất" và "Bài hát Pop được yêu thích nhất (Butter)". Từ khi bắt đầu tham gia AMAs vào năm 2018, nhóm liên tục xác lập chuỗi thắng với tổng cộng 12 cúp cho cả giải thưởng nhóm và hoạt động solo. Ở lần trở lại này, BTS không chỉ tham gia với tư cách ứng viên nhận giải mà còn có một phần biểu diễn đặc biệt.

Không đi thảm đỏ nhưng BTS vẫn hết sức cẩn thận "xí chỗ" tại AMAs 2026.

Dù cả nhóm không xuất hiện tại thảm đỏ, tâm trạng sôi sục giữa các ARMY lại càng tăng cao hơn bao giờ hết khi MC thông báo rằng chính BTS sẽ là người mở màn lễ trao giải AMAs năm nay bằng ca khúc "rực lửa" năng lượng - Hooligan.

Fanchant đầy nội lực dành cho ca khúc Hooligan và BTS lấp đầy khán phòng của MGM Grand Garden Arena.

Dù vậy, hóa ra thông báo của MC chỉ là một "cú lừa", bởi BTS không trực tiếp trình diễn mà chỉ gửi đến video biểu diễn Hooligan tại world tour ARIRANG. Song, việc sân khấu biểu diễn của cả nhóm được trình chiếu trên màn hình lớn, đánh dấu sự mở màn chính thức của lễ trao giải âm nhạc danh giá hàng đầu nước Mỹ đã đủ làm nhiều ARMY "phổng mũi".

BTS chính thức "chào sân" AMAs 2026 bằng việc trở thành người trao giải cho giải thưởng "Nữ nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất".

Đến cuối lễ trao giải, BTS xác lập cú Hat-trick khi "ẵm trọn" 3/3 đề cử: "Nghệ sĩ của năm", "Bài hát của mùa Hè" (SWIM) và "Nam nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất". Với thành tích này, nhóm đã trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên nhiều lần chiến thắng "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs.

BTS lập cú Hat-trick, ôm trọn 3/3 đề cử tại AMAs 2026.

Trong phát biểu nhận giải, trưởng nhóm RM duy trì thông lệ mở đầu bằng lời cảm ơn đến các AMRY: "Lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất của chúng mình sẽ luôn dành cho các ARMY từ khắp nơi trên toàn thế giới - những người đã đồng hành cùng chúng mình suốt 13 năm qua".

Chia sẻ về ca khúc chủ đề SWIM, V đã gửi một lời động viên đến khán giả toàn cầu: "Gửi đến tất cả những người vẫn đang chật vật "bơi" mỗi ngày ở ngoài kia, chúng mình xin gửi đến bạn tình yêu thương và sự động viên, nên hãy tiếp tục sải tay bơi nhé!".

j-hope cũng khiến ARMY tự hào với màn phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh: "Cảm ơn mọi người đã đón nhận ARIRANG cũng như mọi bài hát trong album, đó chính là những bài hát được các bạn đưa lên các bảng xếp hạng toàn cầu đó. Mình thật sự biết ơn".

