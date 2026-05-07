BTS quá đỉnh, "gọi trước" 5 tiếng có liền 50.000 fan đến Cung điện Quốc gia Mexico

HHTO - BTS "tạo sóng" khi trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên được mời đến Cung điện Quốc gia Mexico để trò chuyện cùng Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu mà bà Claudia bày tỏ thái độ nồng nhiệt đặc biệt dành cho BTS.

Sáng 7/5 (giờ Việt Nam), BTS khiến ARMY toàn cầu bất ngờ khi gặp gỡ Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum trước thềm concert ở Mexico City. Theo Korea Times, cả nhóm đã trò chuyện thân mật với bà Claudia trong khoảng 40 phút. Sau đó, họ cùng xuất hiện trước công chúng trên ban công của Phủ Tổng thống Mexico (Cung điện Quốc gia Mexico).

BTS xuất hiện tại ban công của Cung điện Hoàng gia Mexico, gửi lời chào hỏi đến khoảng 50.000 người hâm mộ.

Theo ước tính của ban quản lý quảng trường Mexico City, chỉ trong vòng 5 tiếng sau khi thông báo về việc BTS đến thăm được tung ra, đã có khoảng 50.000 người hâm mộ xuất hiện tại Quảng trường Zócalo để chào đón nhóm.

Cả nhóm có khoảng 5 phút để gửi lời chào đến người hâm mộ Mexico. "Muchas gracias (cảm ơn) vì đã đón tiếp chúng mình", trưởng nhóm RM phát biểu bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, "Chúng mình rất mong chờ buổi concert vào ngày mai (tức chiều 7/5 giờ Việt Nam). Hãy cùng nhau có khoảng thời gian thật vui nhé! Tiamo, Te quiero, Muchas gracias (Yêu thương, cảm ơn mọi người)."

Trong khi đó, V nhanh trí dùng "phao" từ điện thoại để giao tiếp khiến các thành viên cười ngất: “Chào mọi người. Mình không nói tiếng Tây Ban Nha giỏi lắm, nhưng mình sẽ cố gắng. Mình nhớ mọi người, chúng mình nhớ Mexico rất nhiều. Năng lượng ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương chúng mình. Hẹn gặp lại nhé! Tạm biệt!".

V cũng không không quên chốt hạ bằng "miếng hài" quen thuộc: "Mexico Mucho Picante" (tạm dịch: Bầu không khí ở Mexico nồng nhiệt quá).

Sau buổi gặp mặt, bà Claudia Sheinbaum cũng chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi đã chào đón một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Mexico yêu thích nhất - BTS trong bầu không khí nồng nhiệt. Âm nhạc và những giá trị chung là thứ đã kết nối Mexico và Hàn Quốc."

Hồi tháng 1, bà Claudia cũng đã từng đích thân gửi thư ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung để đề nghị bổ sung thêm đêm diễn của BTS ở Mexico. Bà chia sẻ: "Có đến khoảng 1 triệu người muốn mua vé, nhưng chỉ có 150.000 vé được bán ra", cho thấy sức hút bùng nổ của BTS tại thị trường này.

Cả ba đêm diễn ngày 7/5, 9/5 và 10/5 của BTS tại Mexico đều đã "cháy sạch" vé. Phòng Thương mại Mexico City ước tính 3 đêm biểu diễn của BTS sẽ tạo ra khoảng 107,5 triệu USD (khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng) về giá trị kinh tế.

​