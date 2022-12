Amee diện áo crop-top cá tính, cháy hết mình trong fan meeting của "người yêu tin đồn"

HHT - Buổi fan meeting đầu tiên của B Ray đã để lại kỷ niệm đẹp cho các nghệ sĩ tham gia lẫn 5000 khán giả. Sự xuất hiện của 2 người đẹp nổi tiếng Amee và Hoàng Yến Chibi ở fan meeting nhận được sự chú ý.

Fan meeting đầu tiên của B Ray đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 5/12 với sự tham gia của 5000 khán giả. Đặc biệt, BRAYNIACS THE REUNION còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi bật như DJ Renbi, Masew, Huỳnh Jame, Đạt G...

Trong buổi họp mặt đầu tiên với người hâm mộ, B Ray đã mang đến nhiều bản rap nổi tiếng của bản thân. Ngoài những ca khúc sôi nổi, buổi fan meeting còn khiến trái tim mọi người bồi hồi và xúc động với nhiều bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng. Bên cạnh đó, nhân dịp hội ngộ cùng fan, B Ray đã có cơ hội bộc lộ những khía cạnh sâu sắc khác trong con người anh.

Được biết đến là một trong những rapper được giới trẻ yêu thích trong thị trường âm nhạc Việt Nam, B Ray luôn để lại nhiều ấn tượng qua các bản rap thuộc nhiều trường phái khác nhau từ story telling đến rap love. Anh đều đặn cho ra các sản phẩm mang màu sắc riêng, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng rap Việt nói riêng. Fan meeting BRAYNIACS THE REUNION với gần 5000 người tham dự là sự kiện đánh dấu quá trình trưởng thành của B Ray.

Điểm đặc biệt và nhận được nhiều sự chú ý nhất trong fan meeting đầu tiên của B Ray là những màn trình diễn ăn ý của anh với 2 người đẹp V-Pop: Hoàng Yến Chibi và Amee. Hoàng Yến Chibi và B Ray từng hợp tác tạo ra các sản phẩm âm nhạc được nhiều khán giả yêu thích là Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ và Ừ! Em Xin Lỗi. Trên sân khấu fan meeting, khi cùng thể hiện Ừ! Em Xin Lỗi, B Ray đã bị Hoàng Yến Chibi "bóc phốt" quên lời khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả bật cười.

Còn Amee và B Ray có màn kết hợp "cháy hết mình" trên sân khấu. Bộ đôi từng có nhiều cú bắt tay gây sốt làng nhạc Việt như: Ex's Hate Me, Anh Nhà Ở Đâu Thế, Do For Love. Cũng vì hợp tác ăn ý mà cả hai được fan "chèo thuyền" nhiệt tình và vướng tin đồn yêu đương. Tuy nhiên, Amee từng thẳng thắn làm rõ quan hệ của mình với B Ray.

Một lần, cô mở ask trên trang Instagram cá nhân và nhận được câu hỏi: "Chị với anh B Ray có yêu nhau không ạ?". Amee đã đăng ảnh chụp chung với B Ray và viết: "He’s my best baby cutie bro" (Tạm dịch: "Anh ấy là người anh trai dễ thương nhất của tôi"). Sự xuất hiện của Amee tại fan meeting đầu tiên của B Ray một lần nữa cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai.