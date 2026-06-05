Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Bốn "bảo mẫu" tung ngàn kế chinh phục sáu nhóc tì

HHTO - Trở thành những "bảo mẫu bất đắc dĩ" tại "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ", Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG cùng hợp sức, vừa làm cha, làm mẹ, vừa làm thầy giáo, làm chuyên gia dinh dưỡng, chung sống toàn thời gian cùng sáu em bé đang tuổi ăn - tuổi chơi. Trái ngược với mục tiêu "trước khi mấy bé quậy mình thì mình quậy mấy bé trước", dàn "Anh trai" đã ra tín hiệu "tuyển thêm người" sau ngày đầu "đứng lớp" và lo lắng cho CODY Nam Võ khi rơi vào tình huống "1 chọi 6" trong ngày thứ ba.

Công việc của "bảo mẫu toàn thời gian"

Tối 23/5, chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập đầu tiên, mang đến một cấu trúc nội dung chưa từng có. Ở đó, bốn nghệ sĩ nam bước ra từ Anh Trai "Say Hi" trở thành những "bảo mẫu", nhận nhiệm vụ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt, vui chơi hằng ngày cho sáu "cái đuôi nhỏ".

Đội hình "Anh trai" chào đón Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG. Trong khi đó, quân số của đội hình "cái đuôi nhỏ" nhỉnh hơn với 6 nhóc tì: Alex (5 tuổi), UYU (4 tuổi), bé Tư (4 tuổi), Tin Tin (4 tuổi), Chloe (4 tuổi) và Danil (3 tuổi).

Việc chung nhà cùng 6 em bé với 6 "hệ điều hành" khác nhau đang ở độ tuổi tinh nghịch, luôn trong trạng thái tò mò và muốn biết mọi thứ - đặt ra thử thách khó nhằn hơn cho bốn nghệ sĩ so với khi tham gia các chương trình thiên về ca hát hay giải trí như Anh Trai "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm...

Chương trình đã "gửi mật thư" lịch trình và nhiệm vụ dành cho 4 "Anh trai" gồm lên thực đơn và mua sắm nhu yếu phẩm cho 10 người ăn trong suốt 5 ngày. Yêu cầu được đặt ra là mỗi bữa ăn sáng - trưa - xế phải vừa ngon vừa đủ chất. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ từ ê-kíp, Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG còn phải lưu tâm đến những "gạch đầu dòng" về thói quen, sở thích, món yêu thích, món dị ứng... của các bé do phụ huynh cung cấp.

"Chấm công" kết thúc ngày thử việc, bốn "tấm chiếu mới" mệt lả người, sụt cân, khàn giọng nhưng rất vui vẻ. Các anh tự tin chấm điểm A cho phần thể hiện của bản thân vì đã mang đến những giờ vui chơi đầy tiếng cười, những bữa ăn no nê đầy dinh dưỡng, những giấc ngủ ngon mơ đẹp cho các bé.

"Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa"

Ngay lời tự bạch, HURRYKNG thừa nhận bản thân là con một nên kinh nghiệm trông em "bằng 0". Thế nhưng khi tập 1 lên sóng, HURRYKNG trở thành tâm điểm chú ý nhờ hình ảnh "anh út" chấp nhận "xử đẹp" mọi thử thách.

Nam rapper mặc mascot đón "học sinh mới", "chịu trận" trong cuộc trò chuyện với "máy nói miền Tây" bé Tư - con gái diễn viên Vân Trang. Sự lém lỉnh của cô bé "thuộc từ vựng nhưng chưa nhớ ngữ pháp" khiến HURRYKNG nghe mãi không hiểu, rồi tạo ra "rổ meme" khi diễn tả lại loạt biểu cảm lầy lội của nhóc tì.

"Số nhọ" còn đeo bám "anh Khang lớn" với kết quả thất bại trong "nhiệm vụ hệ thống" tạo handsign (ký hiệu tay) độc quyền cùng bé UYU và Tin Tin, không thể nhận phiếu bé ngoan. Rì-viu ngày đầu "nhận việc", HURRYKNG miêu tả bằng các từ: Tiền đình, nhớ mẹ. Còn về nghiệp vụ, anh khẳng định các bé đã ăn uống, nạp đủ dưỡng chất.

"Anh Xái" Isaac trở thành "lớp trưởng" được mọi người tin tưởng, nhận nhiệm vụ giúp "em bé lai Tây" Danil - con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng làm quen với khoảng thời gian xa nhà, vắng mẹ. Những khung hình "ngọt xỉu" ghi lại cảnh Isaac kiên nhẫn vỗ về, nói tiếng Anh để "dò sóng" tìm lý do Danil không ăn cơm, hỏi han về bữa sáng của bé nhận về "bão tim".

Isaac hào hứng: "Một chương trình với rất nhiều năng lượng chữa lành và những điều đáng yêu. Anh Isaac lần đầu trải nghiệm việc chăm bé full-time trong cuộc đời của mình". Anh thừa nhận còn nhiều bỡ ngỡ nhưng "trộm vía" các em ngoan ngoãn, các "chướng ngại vật" giúp anh "mở khóa" được nhiều kỹ năng đã tích lũy lâu nay.

Mang "trang giấy trắng" đi làm bảo mẫu, JSOL vào vai "anh nội trợ", đảm nhận chuyện bếp núc. Bữa trưa có món nui khiến các bé ăn rất ngon miệng, Alex, UYU chấm 10 điểm. Dẫu vậy, "kiếp nạn" của "đầu bếp" JSOL chính là cậu bé sành ăn Tin Tin, vừa ăn vừa "đánh giá" món nui chỉ được 5 điểm.

Đáp lại, JSOL "bung" kỹ năng "nói lời đường mật" để Tin Tin châm chước, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hơn trong những bữa ăn tiếp theo để đạt điểm tuyệt đối. Nếu như Isaac được CODY nhận xét là người "gia trưởng lo được cho cả lớp" thì JSOL được Isaac "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí trợ thủ đắc lực vì lắm "chiêu trò", sẽ mang đến nhiều "món đồ chơi gia truyền".

CODY Nam Võ từ lúc bước vào cánh cổng "trường mầm non" đã gây chú ý với nguồn năng lượng trẻ trung, năng động. Với sở trường uốn dẻo lông mày, nhảy Popping, làm robot, CODY tự tin sẽ khiến các bé "mê tít". "Hồ sơ xin việc" của CODY còn ấn tượng hơn với thâm niên chơi cùng con nít khi mới 5 tuổi và bản thân "không có nhược điểm".

Bắt tay vào việc, "Anh trai" sinh năm 1996 đã chứng minh bản thân lành nghề, hào hứng tìm cách làm thân, chơi cùng với tất cả các bạn nhỏ. CODY Nam Võ cũng dễ dàng hoàn thành "nhiệm vụ hệ thống", tạo "đặc điểm nhận dạng" đập tay cùng Alex, xuất sắc nhận phiếu bé ngoan đầu tiên.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Sơn.K trong ngày thứ 2 mang đến cho các bé nhiều trải nghiệm như tập yoga, học bơi, cắm hoa, đan len. Dù đã chuẩn bị tinh thần "các bé càng quậy càng thích" nhưng khi tan lớp Sơn.K đã "sụi lơ", không thể ngờ việc chơi cùng các "mầm non" lại quá vất vả.

Bên cạnh hình ảnh lăn xả của dàn "Anh trai", các em bé tham gia chương trình cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì sự đáng yêu, lém lỉnh, hiểu chuyện.

"Sít-rịt" được "cái đuôi nhỏ" mong ngóng

Qua tập phát sóng đầu tiên dài hơn 2 tiếng đồng hồ, 25 phút làm nhiệm vụ ẩn chinh phục "cái đuôi nhỏ", cùng tập 2 vừa lên sóng và các đoạn clip hậu trường, đa số khán giả bất ngờ vì chương trình "tưởng không hay mà hay không tưởng".

Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ làm tốt vai trò của một chương trình giải trí, đan cài hợp lý giữa yếu tố "quăng miếng" và trông trẻ. Khán giả không còn thấy ca sĩ Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG với vẻ "lấp lánh" mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Trong vai trò "bảo mẫu tập sự", các "Anh trai" mang đến hình ảnh người anh lớn gần gũi, giản dị, đôi khi trở thành "cái đuôi" chạy theo chơi đùa, chăm sóc các bé, điều chỉnh về cùng tần số với các em để nhanh chóng "hòa tan".

Bên cạnh "thở câu nào hài câu đó", bốn "Anh trai" còn xử lý khéo léo công việc chính, trở thành chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý. Dù mới ở giai đoạn làm quen nhưng các nam nghệ sĩ đã chứng minh bản thân "trúng tuyển bằng thực lực", hội tụ các phẩm chất hài hước, lầy lội, kiên nhẫn, dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng nhưng vẫn giữ nguyên tắc đúng giờ - đúng việc.

Đặc biệt, số lượng bốn "bảo mẫu" chưa phải cố định, lớp học còn tuyển thêm "giáo viên", trong tập 2 có sự xuất hiện của "Anh trai" Sơn.K - người "cán bộ giáo dục" giúp các bé trang bị thêm nhiều kỹ năng, tự lập trong sinh hoạt. Hay trong tập 3 sắp tới, chương trình chào đón "ông bố 3 con" Dương Lâm và Kuphin, hứa hẹn mang đến nhiều "tiểu phẩm" hài hước, cùng "chiến" với CODY Nam Võ.

Đặc biệt, nhận tín hiệu từ màn manifest của các bé, khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" các "Anh trai" HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, CONGB, buitruonglinh, Dillan sẽ lần lượt đổ bộ, vừa khai phá "đứa trẻ bên trong", vừa chia sẻ kinh nghiệm cho các em nhỏ.

Ngoài ra, để tạo "một mảnh ký ức" đẹp cho các bé, khán giả chờ đợi chương trình sẽ thiết kế nhiều trò chơi dân gian, cho các bé trải nghiệm cuộc sống không tivi, không điện thoại. Đây cũng là dịp các "Anh trai" ôn lại kỷ niệm ngày bé, JSOL có cơ hội mang "tuổi thơ dữ dội" với các trò banh đũa, tạt lon, bắn bi... chơi cùng mọi người.