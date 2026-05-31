Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Bé Danil "hòa tan", CODY Nam Võ sắp "chịu trận"

HHTO - Vẻ rụt rè của "em út" Danil - con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng - sau ngày đầu tiên làm quen cùng các "Anh trai" đã dần được thay thế bằng sự hoạt ngôn, dễ thương trong ngày thứ hai gặp lại. Con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến Isaac, HURRYKNG, JSOL, CODY Nam Võ vỡ òa khi tự giới thiệu tên với Sơn.K.

Tối 30/5, chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 2, có sự thay đổi nhỏ về "nhân sự" trông trẻ. Vì có công việc cá nhân, CODY Nam Võ chỉ phụ giúp các "Anh trai" công việc chuẩn bị bữa sáng cho các bé, sau đó phải rời "lớp". Đổi lại, "lớp học Đuôi Nhỏ Say Hi" chào đón "bảo mẫu" Sơn.K, mang đến nguồn năng lượng "giáo dục nghiêm túc" với 3 tiết học "dưỡng tâm - dưỡng thân - dưỡng trí".

Trong lúc làm quen cùng các bé, Sơn.K thể hiện thái độ vừa nhẹ nhàng vừa kỷ luật, yêu cầu các bé giữ gìn trật tự, cùng lần lượt giới thiệu tên. Nếu như bé Tư, UYU, Alex, Tin Tin, Chloe tự tin ra mắt "Anh trai" mới thì bé Danil vẫn giữ sự e thẹn. Cho đến khi các "Anh trai" dùng tiếng Anh để giao tiếp cùng thì cậu bé mới mạnh dạn cho biết tên.

Khoảnh khắc này khiến Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ vỡ òa hạnh phúc bởi cuối cùng cậu "em út" đã mở lòng hơn. Bên cạnh đó, khi tham gia các hoạt động, con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng khiến mọi người yên tâm khi hợp tác nhiệt tình cùng mọi người, chơi ngoan, ngủ ngoan.

Dàn "Anh trai" mừng rỡ khi Danil cuối cùng cũng "chịu nói chuyện rồi".

Với các hoạt động chính gồm tập yoga, học bơi, cắm hoa, đan len, các bé đã thời gian vừa vui chơi vừa luyện tập thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Sự lém lỉnh của bé Tư - con gái diễn viên Vân Trang - liên tục gây bất ngờ cho dàn "Anh trai" và khán giả.

Cô bé ra dáng chị lớn, trưởng thành, tự túc trong các công việc và có chính kiến riêng, tự xử lý mọi việc không muốn làm phiền đến các anh nhưng cũng là một "cây hài" ngầm. Màn giới thiệu một đằng: "Con hát bài Happy New Year" nhưng hát một nẻo - bài Vạn Sự Như Ý - khiến HURRYKNG bất lực.

Khoảnh khắc "cưng xỉu" của bé Tư nhận khiến khán giả u mê: "Như bà cụ non ý, cưng lắm luôn", "Bé Tư hoạt hình dã man, Hai Khang phiên bản nữ tí hon", "Bé Tư hiểu chuyện quá à! Mặn quá mà cũng cho anh 3 CODY Nam Võ 10 điểm",...

Cùng với đó, lớp học "dễ thở" hơn khi Isaac thuyết phục được "siêu quậy" Chloe ăn sáng cùng các bạn. Alex, Tin Tin và UYU hoạt bát, vừa tự lập vừa biết nghe lời.

Bữa sáng trọn vẹn của bốn "Anh trai" và sáu "cái đuôi nhỏ".

JSOL, HURRYKNG "xịt keo" khi bị các nhóc tì "bắt bẻ".

Ở cuối tập, khán giả nhận được "tín hiệu" rằng ở tập sau ba "bảo mẫu cứng" phải tạm vắng mặt vì cùng vướng lịch trình tập luyện, do đó mọi công việc sẽ chỉ còn một mình CODY Nam Võ đảm nhận.