Phim Hàn nửa đầu 2026: "Chuỗi má lúm" đốn tim, từ Kim Seon Ho đến Byeon Woo Seok

HHTO - "Chuỗi má lúm" của phim Hàn nửa đầu năm 2026 toàn là "cực phẩm" từ vai chính đến vai phụ.

Kim Seon Ho "mở bát" khuấy đảo châu Á

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated?) là tựa phim gốc của Netflix, gây sốt màn ảnh châu Á đầu năm 2026 ngay khi phát sóng với từng khung hình "cap bừa" cũng đẹp siêu thực.

Kim Seon Ho một lần nữa đốn tim khán giả với hình tượng "cờ xanh" hoàn hảo. Anh vào vai phiên dịch viên đa ngôn ngữ Joo Ho Jin, điển trai, tinh tế, không "flex" giàu có nhưng nhìn vào ai cũng thấy là đại thiếu gia "giàu ngầm", bỏ túi hàng chục khoảnh khắc viral.

Kim Seon Ho bật lên thì vướng ngay vào tranh cãi nghĩa vụ thuế. Anh và công ty quản lý nhanh chóng giải thích, hoạt động do đó không bị ảnh hưởng.

Câu hơn thua: "Má lúm phải nhìn kỹ mới thấy ấy hả, của người ta nhìn sơ là thấy rồi" của anh phiên dịch viên từng là mẫu "giật giật" TikTok hot một thời. Mới đây, cuộc đối thoại giữa anh và thầy Kim còn được đưa vào đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn của Hà Nội.

"Anh chú" Bae In Hyuk và em bé "Vũ Trụ"

"Má lúm" tháng 1 là Kim Seon Ho, thì tháng 2 có Bae In Hyuk "nối chuỗi" trong Our Universe. Anh nhập vai Sun Tae Hyeong - người nhận trách nhiệm nuôi nấng cháu mình sau khi anh ruột và chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn. Dù bộ phim không thành công với nội dung bị chê cũ kỹ, thiết lập nhân vật khó chịu, nhưng "phản ứng hóa học" giữa anh và em bé "Vũ Trụ" Woo Joo tạo nên cơn sốt nhỏ.



Sun Tae Hyeong là một nhân vật khá hiền và an toàn trong sự nghiệp của Bae In Hyuk.

Tháng 3 đã "bị má lúm" bao vây

Có lẽ hiếm có tháng nào màn ảnh Hàn lại có nhiều "má lúm" cùng xuất hiện trên màn ảnh như tháng 3/2026. Mở đầu là Seo Kang Joon. Combo mắt hổ phách - má lúm đồng tiền cười tỏa nắng là "bộ kỹ năng" gây xiêu lòng đã trở thành thương hiệu của anh.

Khán giả sẽ gặp lại Seo Kang Joon trong "Another Love But You" dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm 2026.

Seo Kang Joon chỉ đóng vai khách mời trong Boyfriend on Demand (Bạn Trai Theo Yêu Cầu), vào vai "tiền bối" Seo Eun Ho. Anh không thoại "cờ-ring", dịu dàng tuyệt đối lại tinh tế, tử tế, nói không với "em gái mưa". Nữ chính Mi Rae "đổ đứ đừ" bạn trai ảo này.

Trong phim, Seo Eun Ho là lựa chọn hàng đầu với hơn 12.400K người trải nghiệm, nhận 5/5 sao. Trong chủ đề thảo luận thực tế, Knet cũng đua nhau bình chọn cho tiền bối Seo là hình mẫu lý tưởng họ muốn hẹn hò ngoài đời nếu có thiết bị này.

In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) có đến 2 "má lúm gây mê" là Chae Jong Hyeop và Kim Tae Young. Không phải nam thần có gương mặt đẹp hơn hoa, nhưng Chae Jong Hyeop sở hữu sức hút khó cưỡng đến từ năng lượng dễ chịu như cách Chan chữa lành cho Ran (Lee Sung Kyung).

"Nụ cười cún con" của Chae Jong Hyeop khiến trái tim khán giả "lỡ nhịp", nhìn hoài không chán dù mỗi tập đều thấy.

Nếu những cái tên được đề cập phía trên đều là "chìu ông" quen thuộc với ít nhất một tác phẩm nổi bật, thì Kim Tae Young là gương mặt hoàn toàn mới. Yugyum trong In Your Radiant Season là vai diễn đầu tiên của anh. Tae Young sinh năm 2003, thành viên trong nhóm diễn viên trẻ newname.

Yugyum là một nhân vật debut an toàn và vừa sức với anh. Ngoại hình sáng gây thiện cảm, xây dựng vận động viên tuổi teen tốt bụng, ngô nghê không khó thể hiện, vừa hay không làm lộ nhiều sự non nớt trong nét diễn của Tae Young. Bên cạnh cảm giác chữa lành của cặp chính, chuyện tình "gà bông" của Yugyum và cô út nhà họ Song được khán giả yêu mến không kém.

Kim Bum và chiếc visual "không đáo hạn"

Kể từ lần đầu tiên gây sốt với Vườn Sao Băng đến nay, Kim Bum luôn khiến khán giả kinh ngạc mỗi lần trở lại vì nhan sắc "không đáo hạn". Anh vẫn giữ trọn nét trẻ trung, bảnh bao dù đã U40. Trong Sold Out On You (Hôm Nay Lại Bán Hết), Kim Bum sáng bừng từ khung hình đầu tiên.

Thiếu gia Seo Eric không màng gia sản, tán tỉnh mượt như thơ không cưa đổ được Dam Ye Jin nhưng khán giả thì có.

Byeon Woo Seok "lại sĩ"

Byeon Woo Seok vào vai Đại quân Lee Ahn trong Perfect Crown, "dặm thính" từ tháng 4 qua tháng 5. Lee Ahn "sĩ" như Seon Jae (vai chính của anh trong Lovely Runner), quyền uy và ngọt ngào. Khán giả dễ nhoẻn miệng cười theo anh mỗi cảnh Lee Ahn tủm tỉm cười lén mỗi khi ở cạnh Hui Ju (IU).

Không phủ nhận được cơn sốt Perfect Crown tạo ra tại châu Á, nhưng đây là tác phẩm và vai diễn đáng quên trong sự nghiệp của Byeon Woo Seok. Bởi ngay trước khi phát sóng tập cuối, phim vướng vào tranh cãi sai lệch lịch sử văn hóa Hàn Quốc đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Perfect Crown được đầu tư lớn, quảng bá mạnh nhưng chất lượng nội dung và hình ảnh đều bị chê tơi tả.