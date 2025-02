Anh Tú Atus "lơ" tin nhắn vợ, Diệu Nhi đặt lịch hẹn "đàm đạo" cùng RHYDER lần 2

HHT - Khoảnh khắc Anh Tú Atus và RHYDER có hành động "tình thương mến thương" tại thảm đỏ công chiếu phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" khiến Diệu Nhi phải gấp rút đặt lịch hẹn "lên lớp" lần 2 cùng giọng ca "Hào Quang".

Mới đây, thảm đỏ sự kiện ra mắt phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng diễn ra tại TP.HCM thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ. Đặc biệt, dàn mỹ nam Anh Trai "Say Hi" bày tỏ niềm hạnh phúc, tay bắt mặt mừng khi được dịp hội ngộ đông đủ.

Truyền sóng từ thảm đỏ, trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tương tác "dưỡng thê" của các "anh trai" nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn tán sôi nổi từ netizen. Trong đó, khung hình gấp đôi visual, bắt trọn cảnh RHYDER ghé vào tai Anh Tú Atus nói nhỏ khiến fan "dậy sóng".

Trước khung hình đậm chất điện ảnh, netizen còn nhanh tay soạn thảo một lời thoại, giúp RHYDER nói lên tiếng lòng: "Hôm bữa em mới gặp chị Nhi nè anh, chị ấy dằn mặt em, chỉ không cho em gặp anh. Mà em thương anh quá nên lén chỉ đi gặp anh".

Ở nhà, Diệu Nhi cũng bắt được sóng, liền truy cập broadcast cá nhân, nhờ fan kết nối với đầu dây bên phía RHYDER: "Mấy đứa nhắn Quang Anh sắp xếp gặp chị buổi 2 nhé. Đánh ghen mà tưởng đi học thêm, có buổi 2".

Thế nhưng cộng đồng mạng còn chưa kịp giúp Diệu Nhi vượt "kiếp nạn" liên hệ với RHYDER thì nữ diễn viên tiếp tục than thở lúc nửa đêm. Diệu Nhi cho biết đã chuẩn bị bữa tối cho chồng nhưng không biết anh đã ăn chưa, nhắn tin thì không trả lời. Tình huống "dở khóc dở cười" này khiến netizen liên tưởng đến 7749 kịch bản, cho rằng Anh Tú Atus "lơ" vợ vì đang "chìm sâu" bên "baby three".

Trong một sự kiện trước đó, Diệu Nhi từng có cuộc "đàm đạo" cùng RHYDER, nhắc nhở đàn em phải biết "giữ mình" khi gặp Anh Tú Atus. "Chị đẹp" còn bày tỏ nỗi lòng, mong rằng ở nhà sẽ không phải nhìn thấy những hình ảnh đụng chạm của cả hai. Dù vậy RHYDER liền bắt bẻ "Chị yên tâm, ở nhà chị sẽ không thấy. Nhưng đến xem trực tiếp thì chị sẽ thấy".

Hay sau mỗi lần chồng tham gia concert Anh Trai "Say Hi", Diệu Nhi lại bất lực, mất ăn, mất ngủ khi ngồi xem lại những hình ảnh chồng quấn quýt bên RHYDER và các "anh trai". Trước thực trạng Diệu Nhi nói nhiều nhưng RHYDER và chồng không nghe bao nhiêu và dàn "anh trai" sẽ cùng tham gia đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-5 vào ngày 21/3 tới, khán giả thích thú đề xuất Diệu Nhi có thể gia hạn thời gian gặp RHYDER sau concert, cùng chồng 3 mặt một 1 lời để giải quyết triệt để.