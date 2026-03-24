Quân A.P hiếm hoi bình luận liên quan đến vợ, netizen ngưỡng mộ mối tình 14 năm

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Những hình ảnh mới của Quân A.P cùng vợ Lê Khanh đang thu hút sự chú ý lớn, đánh dấu lần hiếm hoi nam ca sĩ công khai tương tác với bài đăng có bà xã trên mạng xã hội.

Mới đây, không ít cư dân mạng đã phát hiện nam ca sĩ Quân A.P và vợ check-in tại cùng một địa điểm du lịch ở Trung Quốc. Dưới phần bình luận của một video do anh chàng đăng lên TikTok, một khán giả thắc mắc: "Ủa clip đẹp mà sao xoá vậy?". Ngay sau đó, chủ nhân ca khúc Regret đã trả lời đầy đủ và hài hước: "Tại ngồi không thẳng lưng, nhìn Lưu Gù quá".

screenshot-2026-03-24-101345.png
664d940662a54b169b6fc8bee8169f94tplv-jj85edgx6n-image-origin.jpg
Bình luận của Quân A.P bên dưới bức ảnh của anh và bà xã.

Câu trả lời này khiến ai nấy vô cùng thích thú khi bình luận ấy từ cư dân mạng có đính kèm hình ảnh anh và bà xã Lê Khanh cùng chụp tại một địa điểm, chỉ là không cùng nhau. Động thái này của Quân A.P được xem như bước xác nhận tình cảm rõ ràng nhất từ trước đến nay, nhất là khi anh luôn "úp mở" về mối tình lâu năm của mình với công chúng.

Đầu tháng 3/2025, hình ảnh Quân A.P nắm chặt tay nửa kia cũng từng gây xôn xao dư luận. Hoặc dịp Tết Nguyên đán vừa qua, loạt ảnh nam ca sĩ về quê sum họp gia đình nhận được nhiều quan tâm khi "nửa kia" cũng đăng tải những bức ảnh với khung cảnh hoàn toàn trùng khớp. Dù không xuất hiện chung khung hình, nhiều người khẳng định và thích thú với mối quan hệ của cặp đôi.

3dda111f-c83c-4f9c-b715-8c9ff8f81b1d-114852-1772606431808-1772606432920861590393-105951-1774158105890-17741581089871546914589.jpg
ae5c9c393a0fb451ed1e-17714672252151604560156-1771471261842-1771471262537725668483-105941-1774158110016-177415811043789680753.jpg
125d2e629654180a4145-1771463166153537871075-1771471267084-1771471267287650633934-105935-1774158116130-17741581757852143633024.jpg
Những bức ảnh của Quân A.P cùng vợ được chia sẻ rầm rộ.

Mối tình của Quân A.P và và vợ là câu chuyện đẹp kéo dài hơn 14 năm, bắt nguồn từ thời học sinh. Lê Khanh được biết đến là mối tình đầu của nam ca sĩ sinh năm 1997. Cả hai quen nhau từ khi còn học lớp 9, cùng trưởng thành và cuối cùng là nên duyên. Suốt thời gian qua, cô thường xuyên bị bắt gặp cùng Quân A.P trong các chuyến biểu diễn, hoạt động thường ngày lẫn du lịch chung.

Mối quan hệ của họ từng trở thành tâm điểm bàn tán mạnh mẽ vào tháng 10/2024, thậm chí vướng nghi vấn bí mật có con chung. Dù vậy, Quân A.P vẫn giữ thái độ kín tiếng với chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2/2024, nam ca sĩ chia sẻ: "Tình yêu là chuyện của hai người nên việc chia sẻ nó với quá nhiều người sẽ tạo ra những áp lực vô hình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi vì công khai nên mới chia tay khiến cả hai người đều phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế nếu một vài tháng hay một vài năm nữa có người yêu, tôi chắc chắn sẽ giấu đi danh tính của cô ấy trước truyền thông để tránh gây phức tạp cho cả hai bên".

m111-1604-1729938751303-17299387521951161135958.jpg
Những hình ảnh xưa cũ của vợ chồng Quân A.P.
hht1478-coverfb.jpg
#Quân A.P #Anh Trai "Say Hi" #vợ chồng Quân A.P

