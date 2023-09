Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên, sẽ đi vào đất liền ngang qua nước ta

HHT - Không chỉ đổi hướng đột ngột vào sáng sớm nay, 25/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên ngay vào chiều nay và đã có dự báo về đường đi của nó trong vài ngày tới. Theo dự báo ở thời điểm hiện tại, áp thấp này sẽ đi băng ngang qua miền Trung nước ta.

Các mô hình dự báo thời tiết lớn trên thế giới đã xác nhận nhiễu động nhiệt đới gần miền Trung nước ta - ban đầu được gọi là 91W - đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào chiều nay, 25/9. Hiện nó được gọi là áp thấp nhiệt đới 13W 2023.

Sáng sớm nay, áp thấp 13W đột ngột đổi hướng, ngoặt khoảng 90o lên phía Tây Bắc thay vì di chuyển chỉ theo hướng Tây như 2 ngày trước. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam và các trung tâm dự báo của thế giới hiện nay khá tương đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa và mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới 13W. Lúc 13h hôm nay, tâm áp thấp ở cách Đà Nẵng khoảng 150 km về phía Đông - Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm là 39 - 61 km/h, gió giật cấp 8 - 9 (là 62 - 88 km/h). Áp thấp này sẽ khiến biển động, gió ở Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên. Từ đêm nay đến sáng mai, các vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam, thậm chí cả các khu vực ở sâu trong đất liền, có thể có gió mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8 (62 - 74 km/h). Từ hôm nay đến 27 hoặc 28/9, miền Trung nước ta có mưa vừa và mưa to đến rất to.

Còn theo trang Zoom Earth, lúc 13h hôm nay, nhiễu động 91W phát triển thành áp thấp với sức gió 45 km/h, đã đi về phía Tây Bắc trong suốt 6 tiếng vừa qua với tốc độ 28 km/h. Dự báo nó sẽ di chuyển tiếp về hướng Tây, đi vào Quảng Bình - Quảng Trị vào đêm nay đến rạng sáng mai, băng ngang qua nước ta, đi sang Lào rồi tan dần.

Cùng thời điểm 13h, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ thông báo, hiện áp thấp 13W vẫn đang có các điều kiện tốt để mạnh lên.

Cũng theo JTWC, tiềm năng phát triển của áp thấp nhiệt đới 13W trong 24 giờ tới vẫn ở mức cao nên cần theo dõi chặt chẽ.