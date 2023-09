"Aquaman 2" hỗn loạn ghi hình lẫn quảng bá, fan lo lắng DC chỉ muốn chiếu cho xong

HHT - Phần 2 của “Aquaman” gây hoang mang cho những khán giả yêu thích bộ phim nói chung và fan phim siêu anh hùng nói riêng, bởi có nhiều điều bất ổn xung quanh nó.

Năm 2018, Aquaman ra mắt công chúng với sự tham gia của Jason Momoa, bất ngờ trở thành một trong những siêu anh hùng DC được yêu thích nhất. Bộ phim đầu tiên của Aquaman đã thu về 1,148 tỷ đô la (hơn 27 ngàn tỷ đồng) phòng vé, trở thành phim siêu anh hùng DC có lợi nhuận cao nhất từng được thực hiện.

Sau 5 năm, giờ đây khán giả sắp được thưởng thức cuộc phiêu lưu mới của Aquaman trong phần 2 mang tên Aquaman and The Lost Kingdom. Tuy nhiên, trái ngược với huy hoàng của phần 1, phần 2 còn chưa ra rạp đã được tiên đoán kết cục khá ảm đạm. Chất lượng nội dung lẫn doanh thu phòng vé của Aquaman 2 đều được dự đoán khó đạt mức cao.

Sự hào hứng của khán giả dành cho Aquaman and The Lost Kingdom đã rơi rớt khá nhiều. Không chỉ bởi vì thời gian chờ đợi lâu mà còn bởi nhiều lý do khác. Sau vài lần dời lịch chiếu, hiện Aquaman and The Lost Kingdom đã “chốt đơn” công chiếu vào tháng 12/2023.

Một số khán giả đã chỉ ra điểm bất thường rằng chỉ còn khoảng 100 ngày nữa Aquaman 2 sẽ ra rạp, nhưng Warner Bros. lại chẳng có động thái trong việc quảng bá bộ phim. Khác hẳn với sự ưu ái dành cho Dune: Part Two, bộ phim này sang năm 2024 mới công chiếu nhưng kể từ bây giờ, khán giả đã có thể theo dõi các tin tức nhỏ giọt.

Quảng bá hời hợt khiến khán giả cảm thấy rằng, có vẻ hãng Warner Bros. đã để Aquaman 2 “tự bơi”. Một bộ phim bị “thả trôi” như thế khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi về chất lượng phim. Được biết, Aquaman 2 đã tiến hành quay thêm cảnh và các câu chuyện bên lề cũng đầy “bất ổn”.

Ban đầu, nam diễn viên kỳ cựu Michael Keaton được cho là đã đóng vai khách mời Batman trong cả Aquaman 2 và The Flash. Nhưng khi Aquaman 2 đổi lịch chiếu từ cuối năm 2022 sang tháng 3/2023, còn The Flash đổi từ tháng 11/2022 sang tháng 6/2023, dẫn đến trình tự thời gian không còn ý nghĩa, vai Batman của Michael Keaton bị cắt bỏ khỏi Aquaman 2.

Sau đó, Warner Bros. đã “cầu cứu” Ben Affleck đóng Batman cho Aquaman 2, quay lại các cảnh của Michael Keaton, nhưng sau cùng, các cảnh này cũng bị bỏ khỏi bản phim cuối. Có thể nói, quá trình thực hiện Aquaman and The Lost Kingdom “hỗn loạn” đến mức khiến khán giả e dè nội dung phim hời hợt và chắp vá là có cơ sở. Thực tế, vào khoảng đầu tháng 3 năm nay, sau khi Aquaman 2 có buổi chiếu thử giới hạn, ý kiến phản hồi không mấy khả quan. Nhiều nhà phê bình thẳng thừng nhận xét phim dở tệ.

Sau khi các fan đặt câu hỏi về việc tại sao chỉ còn khoảng 100 ngày nữa Aquaman 2 ra rạp mà thông tin quá ít ỏi, Warner Bros. liền tung ra teaser cho Aquaman and The Lost Kingdom vào 11/9 và “hẹn” trailer sẽ được “thả xích” vào thứ Năm cùng tuần - tức 14/9. Động thái này lại khiến các fan nghĩ rằng hãng “chột dạ”, càng thêm chứng thực cho những lo lắng của họ rằng Aquaman 2 dở “hết cứu”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả khi chất lượng của Aquaman 2 không tệ thì cũng có những lý do khiến Warner Bros. không mặn mà đẩy mạnh. Bởi Aquaman and The Lost Kingdom là bộ phim siêu anh hùng cuối cùng của DCEU (Vũ trụ điện ảnh mở rộng DC).

Các fan DC biết rằng một kỷ nguyên mới của phim DC đang đến gần, với một loạt dự án mới bao gồm Superman: Legacy và Batman: The Brave and The Bold. Các phim này không kết nối với DCEU - bao gồm cả Aquaman, vì thế phần đông sẽ có xu hướng ngóng đợi kỷ nguyên mới của DC nhiều hơn là dõi theo một đế chế đã tàn.

Thực tế, kể từ khi DC có kế hoạch tái sinh mới, các phim DCEU còn lại đều rơi vào tình trạng “kém nhiệt”. The Flash thu về 258 triệu đô la, Blue Beetle được khen cũng chỉ kiếm được 114 triệu đô la.

Vụ kiện tụng ầm ĩ của Amber Heard - đóng vai công chúa đại dương Mera với Johnny Depp cũng mang đến cho Aquaman and The Lost Kingdom rắc rối khác. Hơn 4 triệu chữ ký đã được tập hợp để yêu cầu Warner Bros. thay thế Amber Heard, cuối cùng cô vẫn được ở lại phim tuy chưa rõ phân cảnh được lên hình nhiều hay ít. Đã hơn một năm kể từ vụ kiện, nhưng dư âm của nó vẫn còn, và làn sóng tẩy chay âm ỉ hướng đến Amber Heard có thể khiến những người khác mất đi hứng thú dành cho Aquaman 2.

Sau hai lần dời lịch, ngày công chiếu mới nhất mà Aquaman and The Lost Kingdom “chốt đơn” là 20/12/2023.