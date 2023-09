Người hâm mộ bỗng vướng vào vòng lao lý chỉ vì Ariana Grande không ra nhạc?

HHT - Với việc chăm chút cho sự nghiệp diễn xuất, Ariana Grande đang khiến nhiều người hâm mộ phiền lòng vì bỏ bê mảng âm nhạc. Điều này thậm chí còn khiến cho một fan quá khích dính vào vòng lao lý.

Mới đây, người hâm mộ của Ariana Grande đã rất choáng váng khi phát hiện ra một loạt các ca khúc chưa từng ra mắt của cô có mặt trên Spotify. Điều đặc biệt là người đăng tải các ca khúc này lại không phải là Ariana mà là một tài khoản có tên là Adriana Venti.

Trong số những ca khúc chưa ra mắt được đăng lên Spotify, các fan dễ dàng nhận ra giai điệu của ca khúc Fantasize - một bài hát bị leak khá nổi tiếng trên TikTok của Ariana. Ca khúc Fantasize thậm chí còn thu về tận 1,2 triệu lượt nghe trên tài khoản của Adriana Venti.

Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện là ca khúc chưa từng ra mắt của Ariana, người dùng Adriana Venti đã thay đổi tên của Fantasize thành But Just Before I Go There's Something You Should Know. Điều này giúp cho But Just Before I Go There's Something You Should Know lọt Top 200 trên bảng xếp hạng Top Songs của Spotify tại thị trường Philippines.

Nhiều khán giả cho rằng hành động đăng các bài hát chưa ra mắt của Ariana như một trò đùa của người hâm mộ kia, nhất là đã khá lâu, Ariana chưa cho ra mắt ca khúc mới nào. Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được, vừa vi phạm bản quyền vừa trục lợi cá nhân.

Việc đăng tải một bài hát với tư cách nghệ sĩ lên Spotify có thể giúp cho tài khoản đó nhận về một số tiền tương ứng với lượt nghe của ca khúc. Ca khúc Fantasize thu về 1,2 triệu lượt nghe, đồng nghĩa với việc tài khoản Adriana Venti sẽ nhận được tiền từ Spotify, chứ không phải Ariana.

Sau khi được báo cáo về vụ việc trên, Spotify đã nhanh chóng xóa các ca khúc mà tài khoản Adriana Venti đăng tải. Bên cạnh đó, chủ sở hữu của Adriana Venti còn chia sẻ tâm tư trên Twitter, cho rằng bản thân có khả năng bị kiện vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân.