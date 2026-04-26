Vì sao khán giả thất vọng khi Lý Quân Nhuệ không buồn nhắc tên Mạnh Tử Nghĩa?

HHTO - Giữa lúc người xem vẫn rất yêu thích cặp đôi Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa thì chính người trong cuộc lại có hành động “đi vào lòng đất”.

Từ sau khi Cửu Trùng Tử bất ngờ ăn khách năm 2024, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa trở thành cặp đôi được yêu thích. Hai người cũng rất chịu khó đáp ứng tình cảm của khán giả khi chụp ảnh chung, đi show chung, lần nào xuất hiện cũng rất thân thiết ngọt ngào và còn tái hợp trong phim Thượng Công Chúa đang chờ ngày phát sóng.

Hai người hợp tác từ Cửu Trùng Tử đến Thượng Công Chúa

Bản thân Lý Quân Nhuệ hay Mạnh Tử Nghĩa khi diễn chung với người khác đều không tạo được hiệu ứng mạnh, cho thấy khán giả chỉ muốn “Quân Khiên Mạnh Nhiễu” cứ mãi ở bên nhau. Những tưởng hai người sẽ tiếp tục ngọt ngào với nhau để chờ ngày Thượng Công Chúa ra mắt, nhưng Lý Quân Nhuệ vừa có hành động khó hiểu.

Cả hai thân thiết từ trên phim ra ngoài đời

Chuyện là hai diễn viên đang tham gia show thực tế Keep Running và ở tập đầu tiên có cảnh là Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đi xuồng hơi cùng nhau thì bị sóng biển đánh lật. Khi nhớ lại đoạn này, Mạnh Tử Nghĩa có nhắc tên Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc nhưng lại bỏ qua Mạnh Tử Nghĩa, chỉ gọi cô là “bạn nữ”. Tuy cùng tham gia Keep Running, hai người cũng né tránh nhau rất rõ, cũng không ở chung một đội và hành xử như không quen biết đối phương.

Nhưng bây giờ, Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ bị cho là đang "xé couple"

Chi tiết này khiến những người ủng hộ Quân Khiên Mạnh Nhiễu thất vọng não nề. Cư dân mạng cho rằng Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ lợi dụng tình cảm của khán giả. Khi chưa nổi tiếng thì ra sức “xào couple”, ra vẻ như phim giả tình thật để đẩy mạnh tên tuổi. Đến khi có vị trí ổn định trong showbiz, được mời đóng vai chính trong nhiều phim khác, cần kết đôi với những bạn diễn mới thì Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ vội vã “xé couple” bằng cách hạn chế tương tác với nhau.