Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Vì sao khán giả thất vọng khi Lý Quân Nhuệ không buồn nhắc tên Mạnh Tử Nghĩa?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giữa lúc người xem vẫn rất yêu thích cặp đôi Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa thì chính người trong cuộc lại có hành động “đi vào lòng đất”.

Từ sau khi Cửu Trùng Tử bất ngờ ăn khách năm 2024, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa trở thành cặp đôi được yêu thích. Hai người cũng rất chịu khó đáp ứng tình cảm của khán giả khi chụp ảnh chung, đi show chung, lần nào xuất hiện cũng rất thân thiết ngọt ngào và còn tái hợp trong phim Thượng Công Chúa đang chờ ngày phát sóng.

ly-quan-nhue-16.jpg
manh-tu-nghia-9.jpg
Hai người hợp tác từ Cửu Trùng Tử đến Thượng Công Chúa

Bản thân Lý Quân Nhuệ hay Mạnh Tử Nghĩa khi diễn chung với người khác đều không tạo được hiệu ứng mạnh, cho thấy khán giả chỉ muốn “Quân Khiên Mạnh Nhiễu” cứ mãi ở bên nhau. Những tưởng hai người sẽ tiếp tục ngọt ngào với nhau để chờ ngày Thượng Công Chúa ra mắt, nhưng Lý Quân Nhuệ vừa có hành động khó hiểu.

manh-tu-nghia-1.jpg
manh-tu-nghia-6.jpg
manh-tu-nghia-7.jpg
manh-tu-nghia-8.jpg
Cả hai thân thiết từ trên phim ra ngoài đời

Chuyện là hai diễn viên đang tham gia show thực tế Keep Running và ở tập đầu tiên có cảnh là Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đi xuồng hơi cùng nhau thì bị sóng biển đánh lật. Khi nhớ lại đoạn này, Mạnh Tử Nghĩa có nhắc tên Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc nhưng lại bỏ qua Mạnh Tử Nghĩa, chỉ gọi cô là “bạn nữ”. Tuy cùng tham gia Keep Running, hai người cũng né tránh nhau rất rõ, cũng không ở chung một đội và hành xử như không quen biết đối phương.

manh-tu-nghia-2.jpg
Nhưng bây giờ, Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ bị cho là đang "xé couple"

Chi tiết này khiến những người ủng hộ Quân Khiên Mạnh Nhiễu thất vọng não nề. Cư dân mạng cho rằng Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ lợi dụng tình cảm của khán giả. Khi chưa nổi tiếng thì ra sức “xào couple”, ra vẻ như phim giả tình thật để đẩy mạnh tên tuổi. Đến khi có vị trí ổn định trong showbiz, được mời đóng vai chính trong nhiều phim khác, cần kết đôi với những bạn diễn mới thì Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ vội vã “xé couple” bằng cách hạn chế tương tác với nhau.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lý Quân Nhuệ #Mạnh Tử Nghĩa #Keep Running #Thượng Công Chúa #xào couple

