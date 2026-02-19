Hàng loạt siêu sao lên đường đi tour, ai sẽ "thâu tóm" được túi tiền của fan?

HHTO - Từ ZAYN, The Weeknd đến Ariana Grande và Harry Styles, năm 2026 chứng kiến màn đổ bộ của loạt siêu sao US&UK với những chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất.

The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour

Tâm điểm của mùa Hè năm nay chính là màn tái xuất của The Weeknd với chặng tiếp theo của After Hours Til Dawn Tour. Màn tái xuất này nhanh chóng được người hâm mộ xếp vào danh sách những chuyến lưu diễn đáng xem nhất năm. Với sự kết hợp giữa những bản hit thống trị các bảng xếp hạng và tư duy dàn dựng sân khấu mang hơi hướng tương lai, After Hours Til Dawn Tour không đơn thuần là một buổi hòa nhạc mà đã trở thành một trải nghiệm nghệ thuật thị giác đỉnh cao.

Tour diễn của The Weeknd nổi tiếng với sự đầu tư cả về phần nhìn lẫn phần nghe.

Ariana Grande: The Eternal Sunshine Tour

Ariana Grande khiến cả cộng đồng người hâm mộ dậy sóng khi công bố The Eternal Sunshine Tour - lần trở lại sân khấu sau nhiều năm cô tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Đây là dịp để khán giả trải nghiệm giọng hát và màn trình diễn trực tiếp của cô sau thời gian dài vắng bóng. Nhu cầu mua vé vượt xa dự kiến khiến các đêm diễn nhanh chóng "cháy vé" và kích hoạt làn sóng săn vé "chợ đen" với giá cao ngất ngưởng. Dù chi tiết chương trình vẫn được giữ kín, điều không thể phủ nhận là kỳ vọng cùng tình yêu dành cho nữ ca sĩ đang ở mức rất cao.

Nhu cầu mua vé vượt xa dự kiến khiến các đêm diễn nhanh chóng "cháy vé".

ZAYN: The Konnakol Tour

ZAYN khiến cộng đồng fan dậy sóng khi công bố The Konnakol Tour, chuyến lưu diễn toàn cầu nhằm quảng bá album phòng thu thứ 5 - KONNAKOL, với hơn 30 đêm khởi hành từ Manchester và đi xuyên Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Mexico và Vương quốc Anh. ZAYN bước vào The Konnakol Tour không chỉ với tư cách một ngôi sao Pop trở lại sân khấu, mà như một nghệ sĩ đang định vị lại bản sắc.

Tựa đề KONNAKOL được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tạo nhịp bằng giọng nói trong âm nhạc Carnatic của Nam Á - một lựa chọn mang tính biểu tượng, như cách ZAYN khẳng định sự kết nối với cội nguồn Pakistan của mình.

Tựa đề KONNAKOL được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tạo nhịp bằng giọng nói trong âm nhạc Carnatic của Nam Á.

Harry Styles: Together, Together

Harry Styles sẽ chính thức trở lại trong năm 2026 với chuyến lưu diễn Together, Together đi kèm album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Thông điệp “cùng nhau” được cụ thể hóa qua cấu trúc định cư dài ngày và loạt điểm dừng ở các thành phố lớn, khiến mỗi buổi diễn trở thành không gian cộng đồng nơi khán giả cùng chia sẻ trải nghiệm. Về mặt thẩm mỹ, tour diễn hứa hẹn kết hợp dàn hòa âm sôi động, tiết tấu khiêu vũ và yếu tố thời trang retro, tạo cảm giác vừa thân mật vừa hoành tráng. Nhu cầu vé lớn và những đêm nhanh chóng "cháy vé" đã cho thấy sức hút văn hóa mạnh mẽ của chuyến lưu diễn.