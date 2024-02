Ariana Grande và Dua Lipa đang chật vật trở lại đỉnh cao, do nhạc thiếu mới mẻ?

HHT - Ariana Grande và Dua Lipa cùng phát hành hai ca khúc mới là “yes, and?” và “Training Season”. Tuy nhiên, sự trở lại lần này của hai cô nàng "Pop Girls" đáng tiếc không bùng nổ như kỳ vọng.

Ngày 12/1, Ariana Grande chính thức phát hành ca khúc yes, and? và nhận được đông đảo sự chú ý từ khán giả yêu nhạc. yes, and? được đánh giá là một làn gió mới mẻ trong sự nghiệp ca hát của Ariana Grande với chất nhạc House bắt tai. Ca khúc cũng nhanh chóng đạt vị trí No.1 trên BXH Billboard Hot 100.

Tuy nhiên, yes, and? có vẻ chưa thật sự gây ấn tượng với số đông khán giả khi có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn. Ca khúc biến mất khỏi Top 10 BXH BillBoard Hot 100 chỉ sau 2 tuần và lượt nghe cũng giảm đi đáng kể. Nhiều người cho rằng phần nhạc của ca khúc khá hay nhưng không thật sự để lại ấn tượng sâu đậm đủ để họ muốn nghe đi nghe lại.

Người hâm mộ nữ ca sĩ chia sẻ rằng họ đã kỳ vọng rất cao vì yes, and? là sự trở lại của Ariana Grande sau một thời gian dài vắng bóng tuy nhiên ca khúc chưa đủ đặc sắc để thu phục trái tim khán giả.

Bên cạnh đó, phần lời của bài hát cũng gây tranh cãi khi được cho là dùng để đáp trả tin đồn “tiểu tam” của cô nàng khiến một số người nghe tỏ ra thất vọng. Ariana Grande đã "thách thức dư luận" trong yes, and? khá căng: “Ừ, rồi sao? Tại sao mọi người lại phải quan tâm đến người đàn ông tôi đang hẹn hò.”

Sau khi có dấu hiệu hạ nhiệt, Ariana Grande đã tung ra nhiều bản remix của ca khúc yes, and? trong đó có bản remix cùng diva Mariah Carey. Tuy nhiên, yes, and? (with Mariah Carey) càng khiến người nghe thất vọng vì phần mix quá tệ, giọng của hai nữ ca sĩ thiếu độ hòa hợp, thậm chí bị nhiều người chê bai "giọng ồm ồm như hát bằng AI". Điều này khiến cho ca khúc trở nên ồn ào một cách hỗn độn và tất nhiên, bản remix nhanh chóng trượt dài trên các bảng xếp hạng nhạc số vì đâu ai thiết tha một sản phẩm kém chất lượng.

Dua Lipa cũng trở lại đường đua âm nhạc với 2 đĩa đơn Houdini và Training Season cho album phòng thu thứ 3 của mình. Cả hai ca khúc là sự hòa quyện giữa nhạc Pop và nhạc Dance cùng âm hưởng Disco mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng ca khúc gợi nhớ những bản hit đình đám của nhóm nhạc huyền thoại ABBA như Voulez-Vous hay Gimme Gimme Gimme.

Dù vậy, nhiều người cho rằng Houdini hay Training Season đều mang màu sắc âm nhạc giống như album trước của cô nàng - Future Nostalgia và thậm chí là tệ hơn. “Hai ca khúc giống như bị loại khỏi album Future Nostalgia rồi đem phát hành lại vậy.”, một ý kiến được nhiều người đồng tình trên mạng xã hội.

Khác với yes, and?, các ca khúc của Dua Lipa không có khởi đầu thuận lợi và cũng không đạt được nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng. Ca khúc Houdini đã hạ cánh tại vị trí số 11 trên BXH Billboard Hot 100. Trước đó, nhiều ca khúc của Dua Lipa luôn nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng này và đặc biệt, Levitating là ca khúc của một nghệ sĩ nữ có thời gian nằm trong Top 10 BXH Billboard Hot 100 lâu nhất trước giờ với hơn 40 tuần.

Tuy nhiên, theo tờ The Sun, đội ngũ bên Dua Lipa đã phải nhanh chóng chọn lại lead single cho album lần này nên hai ca khúc trên có thể vẫn chưa thể hiện được hết tinh thần vốn có của album. Dua Lipa cũng chia sẻ rằng Houdini có màu sắc âm nhạc khác biệt so với các ca khúc còn lại trong album.